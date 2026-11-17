Der Kofferraum ist voll mit Geschenken, und ganz unten liegen die Schneeketten, die seit Jahren keiner ausgepackt hat. Kommt dir bekannt vor? So fängt für viele von uns die Fahrt nach Hause zu den Feiertagen an. In Wien ist es gerade eher grau und nass, in den Bergen hat es aber schon geschneit. Und genau dort, auf der Pack oder vor den Karawanken, merkst du dann, ob du mit den Ketten klarkommst und ob du sie überhaupt drauf haben darfst.
Erst das blaue Schild macht Schneeketten zur Pflicht
Ein bestimmtes Datum, ab dem Ketten Pflicht sind, gibt es in Österreich nicht. Es kommt auf ein rundes blaues Schild an, auf dem ein Reifen mit Kette zu sehen ist. Ab dort müssen alle Autos Ketten auf mindestens zwei Antriebsrädern haben. Gute Winterreifen ändern daran nichts. Wer trotzdem ohne Ketten weiterfährt, riskiert bis zu 5.000 Euro Strafe.
Auf freiem Asphalt haben Ketten nichts verloren
Schneeketten dürfen in Österreich nur montiert werden, wenn die Straße ganz oder fast ganz mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Auf freiem Asphalt machen sie die Fahrbahn und die Reifen kaputt. Ist die Straße wieder frei, kommen sie also runter. Mehr als 50 km/h sind mit Ketten nicht drin, was genau gilt, steht beim Hersteller. Und die Schneesocken aus Stoff? Die zählen laut ÖAMTC nur als Anfahrhilfe und ersetzen keine echten Ketten.
Die passende Kette finden und zu Hause in Ruhe üben
Welche Kette du brauchst, hängt von der Reifengröße ab. Die steht seitlich am Reifen, zum Beispiel 205/55 R16. In Österreich sind nur Ketten nach ÖNORM V5117 oder V5119 erlaubt. Bei manchen Autos ist im Radkasten wenig Platz. Dann passen laut Betriebsanleitung oft nur besonders flache Modelle. Unser Tipp: Leg die Ketten einmal daheim im Hof oder in der Garage an, bei Tageslicht und ohne Stress. Das erste Mal am Pass, im Dunkeln und bei Minusgraden, macht nämlich wirklich keinen Spaß.
Ketten sind übrigens kein Ersatz für Winterreifen. Auf Schnee bleibt ein Auto mit guten Winterreifen nach etwa 30 Metern stehen, mit Sommerreifen sind es teilweise über 80.
Hinter der Grenze gelten oft ganz andere Winterregeln
Wer nach Bosnien, Serbien oder Kroatien fährt, kommt oft durch drei oder vier Länder, und jedes hat eigene Fristen für die Winterausrüstung. Schau dir die Regeln kurz vor der Abfahrt noch einmal an, zum Beispiel beim ÖAMTC.
Was du vor der langen Fahrt in den Süden checken solltest
Im Dezember hat die Pannenhilfe mehr zu tun als in jedem anderen Monat, und am häufigsten streikt die Batterie. Ein paar Minuten Check vor der Abfahrt ersparen dir im Zweifel Stunden am Straßenrand.
- Reifen: Von 1. November bis 15. April gilt die situative Winterreifenpflicht. Mit weniger als 4 mm Profil zählen Winterreifen rechtlich nicht mehr als solche.
- Batterie: Ist sie schon ein paar Jahre alt, lass sie in der Werkstatt testen. Frostschutz und Wischwasser gleich mit nachschauen.
- Papiere: Führerschein, Zulassungsschein und für Bosnien-Herzegowina und Serbien die Grüne Karte.
- Maut: Für Österreich, Slowenien und Ungarn brauchst du eine Vignette, in Kroatien und Serbien zahlst du an der Mautstelle.
- Für alle Fälle: Decke, Wasser, Jause, Ladekabel und dazu Handschuhe und Stirnlampe für die Ketten.
Häufig gestellte Fragen
Gelten die österreichischen Regeln zur Kettenpflicht auch in Italien oder Slowenien?
Nein, jedes Land hat eigene Vorschriften und Beschilderungen für Schneeketten. In Italien zum Beispiel wird die Pflicht oft durch ein anderes Symbol angezeigt und gilt teilweise auch für reine Winterreifen-Fahrer nicht als Ausnahme. Wer über die Grenze in die Berge fährt, sollte sich vorher kurz über die jeweiligen Landesregeln informieren.
Was passiert versicherungstechnisch, wenn man trotz Kettenpflicht ohne Ketten einen Unfall baut?
Fährt man bei angeordneter Kettenpflicht ohne Ketten und verursacht einen Unfall, kann die Versicherung die Leistung kürzen oder sogar ganz verweigern, weil grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Zusätzlich zur Strafe drohen dann hohe Folgekosten aus eigener Tasche. Viele Autofahrer unterschätzen dieses Risiko, weil sie nur an die Verwaltungsstrafe denken.
Was kosten gute Schneeketten und wo kauft man sie am besten kurzfristig vor der Abreise?
Je nach Reifengröße und Qualität liegen die Preise für ein Set meist zwischen 60 und 150 Euro. Wer kurz vor der Abfahrt noch keine hat, findet sie oft im Autofachhandel, bei großen Baumärkten oder an Tankstellen entlang der Autobahn, allerdings zu höheren Preisen. Online bestellen lohnt sich nur, wenn man noch ein paar Tage Zeit hat.
Wo finde ich eine genaue Übersicht, wann Schneeketten in Österreich erlaubt und wann Pflicht sind?
Die wichtigsten Eckpunkte zur Kettenpflicht liefert der Artikel, für alle rechtlichen Details lohnt sich aber ein Blick in eine ausführliche Zusammenfassung. Dort erfährst du zum Beispiel auch, wie die Regelung bei Anhängern oder bei Fahrzeugen mit Allradantrieb aussieht. Schneeketten dürfen in Österreich nur montiert werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, diese sind dort übersichtlich aufgelistet.
Wie lange halten Schneeketten und woran erkennt man, dass sie ausgetauscht werden sollten?
Bei gelegentlichem Gebrauch halten gute Ketten oft zehn Jahre oder länger, wichtig ist aber die regelmäßige Kontrolle auf Rost und gerissene Glieder. Vor jeder Saison lohnt sich ein kurzer Check, ob alle Verschlüsse noch sauber einrasten und keine Kettenglieder ausgeleiert sind. Beschädigte Ketten sollte man nicht mehr verwenden, da sie reißen und das Auto beschädigen können.