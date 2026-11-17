Der Kofferraum ist voll mit Geschenken, und ganz unten liegen die Schneeketten, die seit Jahren keiner ausgepackt hat. Kommt dir bekannt vor? So fängt für viele von uns die Fahrt nach Hause zu den Feiertagen an. In Wien ist es gerade eher grau und nass, in den Bergen hat es aber schon geschneit. Und genau dort, auf der Pack oder vor den Karawanken, merkst du dann, ob du mit den Ketten klarkommst und ob du sie überhaupt drauf haben darfst.

Erst das blaue Schild macht Schneeketten zur Pflicht

Ein bestimmtes Datum, ab dem Ketten Pflicht sind, gibt es in Österreich nicht. Es kommt auf ein rundes blaues Schild an, auf dem ein Reifen mit Kette zu sehen ist. Ab dort müssen alle Autos Ketten auf mindestens zwei Antriebsrädern haben. Gute Winterreifen ändern daran nichts. Wer trotzdem ohne Ketten weiterfährt, riskiert bis zu 5.000 Euro Strafe.

Auf freiem Asphalt haben Ketten nichts verloren

Schneeketten dürfen in Österreich nur montiert werden, wenn die Straße ganz oder fast ganz mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Auf freiem Asphalt machen sie die Fahrbahn und die Reifen kaputt. Ist die Straße wieder frei, kommen sie also runter. Mehr als 50 km/h sind mit Ketten nicht drin, was genau gilt, steht beim Hersteller. Und die Schneesocken aus Stoff? Die zählen laut ÖAMTC nur als Anfahrhilfe und ersetzen keine echten Ketten.

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Die passende Kette finden und zu Hause in Ruhe üben

Welche Kette du brauchst, hängt von der Reifengröße ab. Die steht seitlich am Reifen, zum Beispiel 205/55 R16. In Österreich sind nur Ketten nach ÖNORM V5117 oder V5119 erlaubt. Bei manchen Autos ist im Radkasten wenig Platz. Dann passen laut Betriebsanleitung oft nur besonders flache Modelle. Unser Tipp: Leg die Ketten einmal daheim im Hof oder in der Garage an, bei Tageslicht und ohne Stress. Das erste Mal am Pass, im Dunkeln und bei Minusgraden, macht nämlich wirklich keinen Spaß.

Ketten sind übrigens kein Ersatz für Winterreifen. Auf Schnee bleibt ein Auto mit guten Winterreifen nach etwa 30 Metern stehen, mit Sommerreifen sind es teilweise über 80.

Hinter der Grenze gelten oft ganz andere Winterregeln

Wer nach Bosnien, Serbien oder Kroatien fährt, kommt oft durch drei oder vier Länder, und jedes hat eigene Fristen für die Winterausrüstung. Schau dir die Regeln kurz vor der Abfahrt noch einmal an, zum Beispiel beim ÖAMTC.

Was du vor der langen Fahrt in den Süden checken solltest

Im Dezember hat die Pannenhilfe mehr zu tun als in jedem anderen Monat, und am häufigsten streikt die Batterie. Ein paar Minuten Check vor der Abfahrt ersparen dir im Zweifel Stunden am Straßenrand.

Reifen: Von 1. November bis 15. April gilt die situative Winterreifenpflicht. Mit weniger als 4 mm Profil zählen Winterreifen rechtlich nicht mehr als solche.

Von 1. November bis 15. April gilt die situative Winterreifenpflicht. Mit weniger als 4 mm Profil zählen Winterreifen rechtlich nicht mehr als solche. Batterie: Ist sie schon ein paar Jahre alt, lass sie in der Werkstatt testen. Frostschutz und Wischwasser gleich mit nachschauen.

Ist sie schon ein paar Jahre alt, lass sie in der Werkstatt testen. Frostschutz und Wischwasser gleich mit nachschauen. Papiere: Führerschein, Zulassungsschein und für Bosnien-Herzegowina und Serbien die Grüne Karte.

Führerschein, Zulassungsschein und für Bosnien-Herzegowina und Serbien die Grüne Karte. Maut: Für Österreich, Slowenien und Ungarn brauchst du eine Vignette, in Kroatien und Serbien zahlst du an der Mautstelle.

Für Österreich, Slowenien und Ungarn brauchst du eine Vignette, in Kroatien und Serbien zahlst du an der Mautstelle. Für alle Fälle: Decke, Wasser, Jause, Ladekabel und dazu Handschuhe und Stirnlampe für die Ketten.



Häufig gestellte Fragen