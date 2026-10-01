Frau will 2 Euro wechseln – Trickdieb stiehlt ihr Geld

Eine harmlose Bitte um Kleingeld und plötzlich fehlt Geld aus der Brieftasche. In Gmunden schlug ein Trickdieb zu.

Ort des Geschehens

In Gmunden ist eine Frau einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen. Ein unbekannter Mann nutzte einen einfachen Vorwand, um ihr unbemerkt Geldscheine aus der Brieftasche zu entwenden.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Dienstag gegen 9.45 Uhr im Bereich der Kammerhofgasse. Der Täter wandte sich an die Frau mit der Bitte, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln – er benötige Kleingeld für eine öffentliche Toilette. Während die Frau ihre Geldbörse öffnete und darin suchte, griff der Mann unbemerkt zu.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Den Diebstahl bemerkte sie erst im Nachhinein. Die Polizei rief daraufhin zur erhöhten Wachsamkeit auf – insbesondere unter älteren Menschen.

Klassische Ablenkungsmethode

Der unbekannte Täter bediente sich einer klassischen Ablenkungsmethode, um die Geldbörse seines Opfers unbemerkt zu leeren. Da derartige Vorfälle zunehmen, appelliert die Polizei eindringlich daran, Fremden keinen Einblick in die eigene Geldbörse zu gewähren und niemanden in deren unmittelbare Nähe zu lassen. Das gezielte Ablenken gilt als eine der häufigsten Vorgehensweisen von Trickdieben.

Zum Schutz vor solchen Maschen empfiehlt die Polizei, bei unerwarteten Hilfsersuchen von Unbekannten besondere Vorsicht walten zu lassen. Handtaschen und Geldbörsen sollten stets geschlossen und der Inhalt vor fremden Blicken verborgen gehalten werden. Wer glaubt, bestohlen worden zu sein, sollte umgehend die Polizei verständigen.

Polizeilicher Appell

„Seien Sie besonders vorsichtig“, appellierte ein Polizeisprecher, um künftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Wer einen Diebstahl beobachtet oder selbst betroffen ist, wird gebeten, sofort die Polizei zu kontaktieren. Jeder Hinweis kann dazu beitragen, die Täter zu identifizieren und die Sicherheitslage in der Region zu verbessern.