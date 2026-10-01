Österreich: Mehr Geld für 250.000 Gastro-Beschäftigte

Neue Verträge, mehr Geld: Für 250.000 Beschäftigte in Österreichs Gastronomie ändert sich ab Oktober einiges.

Ab dem 1. Oktober gelten in der österreichischen Gastronomie und Hotellerie neue Kollektivverträge. Rund 250.000 Beschäftigte profitieren von durchschnittlichen Lohnerhöhungen von 3 Prozent. Für Lehrlinge fällt der Zuwachs mit durchschnittlich 3,44 Prozent etwas höher aus.

Zusätzlich zu den Gehaltsanpassungen einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf eine Prämie von bis zu 275 Euro, die den meisten Beschäftigten zugutekommen soll. Ausgehandelt wurde der Abschluss zwischen den zuständigen Fachverbänden sowie den Gewerkschaften GPA und vida.

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Zähe Verhandlungen

Die Gewerkschaften hoben hervor, dass die Einigung das Ergebnis zäher Verhandlungen war. Alois Rainer, Obmann des Fachverbandes Gastronomie, verwies auf die langfristige Lohnentwicklung in der Branche: „Fakt ist, dass es in den letzten Jahren immer einen Reallohngewinn gegeben hat.“

Tatsächlich stiegen die Löhne und Gehälter zwischen 2021 und 2025 im Schnitt um 27,1 Prozent – und damit deutlich über der Inflationsrate, die im selben Zeitraum 23,8 Prozent betrug. Besonders ausgeprägt war die Entwicklung bei den Lehrlingseinkommen, die in diesem Zeitraum um durchschnittlich 35 Prozent zulegten.

BKS-Diaspora profitiert

Von den neuen Verträgen sind nicht nur österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen, sondern auch viele Beschäftigte aus der BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Gemeinschaft), die ihren Lebensunterhalt häufig in Gastronomie und Hotellerie verdienen. Für sie bedeuten die Lohnerhöhungen und Prämien eine spürbare Verbesserung ihrer finanziellen Situation.

vida-Verhandlungsleiterin Eva Eberhart zog ein nüchternes, aber klares Fazit: „Das ist kein Triumph, und das behauptet auch niemand. Aber es ist der Beweis, dass sich Standhalten auszahlt.“