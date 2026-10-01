Flughafen Wien: Countdown läuft – Hunderte Jobs wackeln

Weniger als ein Monat bis zum Wechsel und noch immer keine schriftliche Garantie. Für Dutzende Beschäftigte tickt die Uhr.

Am 25. Oktober soll Joint Sky Services die Bodenabfertigungsaufgaben der Airline Assistance Switzerland am Flughafen Wien-Schwechat übernehmen. Für die betroffenen Beschäftigten bedeutet dieser Termin jedoch vor allem eines: anhaltende Ungewissheit, denn eine verbindliche schriftliche Zusage zur Übernahme der Belegschaft liegt bis heute nicht vor.

Kündigungen bereits eingeleitet

Weil diese Zusage weiterhin aussteht, hat AAS bereits Kündigungsverfahren eingeleitet. Sowohl die Betriebsratsvorsitzende als auch AAS-Geschäftsführer Dieter R. Streuli bestätigen, dass erste Mitarbeiter bereits betroffen sind. Streuli begründet die Maßnahme damit, dass die Kündigungen notwendig gewesen seien, um arbeitsrechtliche Fristen einzuhalten. Die Verunsicherung in der Belegschaft reicht allerdings weit zurück: Bereits Ende August hatte AAS sämtliche Beschäftigten vorsorglich beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet.

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Joint Sky Services hat zwar öffentlich erklärt, die AAS-Mitarbeiter übernehmen zu wollen, an einer rechtsverbindlichen Absicherung fehlt es jedoch nach wie vor. Anfang September schien sich die Lage kurzzeitig zu entspannen, als Joint Sky Services ankündigte, AAS als Subunternehmer einzusetzen. Doch auch das blieb ohne schriftliche Grundlage. Die Betriebsratsvorsitzende bringt die Lage auf den Punkt: „Besonders belastend ist für die Belegschaft, dass bis zum bevorstehenden Wechsel mittlerweile weniger als ein Monat verbleibt.“

Frühere Wechsel reibungsloser

Frühere Wechsel in der Bodenabfertigung am Flughafen Wien-Schwechat verliefen deutlich reibungsloser: Die Übernahmen der Belegschaften von Austroport und Celebi wurden ohne vergleichbare Komplikationen abgewickelt. Diesmal gestaltet sich die Situation grundlegend anders.

Der Betriebsrat betont, er arbeite aktiv daran, die bestehenden Rechte und Ansprüche der Beschäftigten bestmöglich zu sichern, bis eine klare und verbindliche Lösung gefunden ist.