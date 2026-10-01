Vater und Tochter (4) stürzen mit Paraglider ab – beide schwer verletzt

Ein Tandemflug mit der kleinen Tochter endet am Zillertal-Startplatz mit einem Absturz – Vater und Kind schwer verletzt.

Am Mittwoch kam es am Paragleiter-Startplatz „Penken“ in Schwendau im Zillertal zu einem schweren Unfall. Ein 32-jähriger Einheimischer wollte gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter einen Tandemflug absolvieren. Noch während der Startphase verhängten sich die Leinen des Gleitschirms, woraufhin beide in die Tiefe stürzten.

Die Verletzungen, die Vater und Kind dabei erlitten, waren erheblich. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden beide mit einem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik transportiert.

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Risiken im Paragliding

Der Absturz ereignete sich gegen 13.45 Uhr an dem bekannten Startplatz am Penken. Während des Anlaufs verhängten sich die Leinen des Schirms, was den Flug noch vor dem eigentlichen Abheben zum Scheitern brachte.

Derartige Zwischenfälle sind im Paragliding zwar selten, verdeutlichen jedoch die Risiken, die dieser Extremsport mit sich bringt. Fachleute weisen darauf hin, dass ein umfassendes Training sowie eine gründliche Kontrolle der Ausrüstung vor jedem Flug unerlässlich sind – insbesondere dann, wenn Kinder mitgenommen werden.

Sicherheitsstandards gefordert

Das Zillertal in Tirol zählt zu den gefragtesten Paragliding-Destinationen der Alpen. Der Vorfall rückt die Sicherheitsstandards bei Tandemflügen erneut in den Fokus, vor allem wenn es um die Mitnahme von Kleinkindern geht.

Experten empfehlen, vor dem Start sowohl die Ausrüstung als auch die aktuellen Wetterbedingungen gewissenhaft zu überprüfen.

Zugleich zeigt der Unfall, wie bedeutsam eine rasche medizinische Versorgung in schwer zugänglichen Bergregionen ist.