Passagier bricht am Flughafen Wien zusammen – Fremde werden zu Lebensrettern

Ein Mann bricht plötzlich zusammen – dann beginnt am Flughafen Wien-Schwechat ein gemeinsamer Kampf um sein Leben.

Am Dienstag, dem 29. September, brach ein 59-jähriger Spanier gegen 22.30 Uhr im Bereich der Grenzabfertigung am Flughafen Wien-Schwechat zusammen. Umstehende Passagiere bemerkten den Notfall und begannen sofort mit der Reanimation. Gleichzeitig holte eine Mitarbeiterin eines Geschäfts einen Defibrillator. Ein Polizist und eine ebenfalls anwesende Krankenschwester übernahmen anschließend die lebensrettenden Maßnahmen.

Schnelle Reaktion

Der Polizist wurde auf die Mitarbeiterin aufmerksam, als diese einen Defibrillator holte, und ging der Situation nach. Dabei entdeckte er den regungslos am Boden liegenden 59-Jährigen. Gemeinsam mit einer anwesenden Krankenschwester übernahm er die Reanimation. Der Mann wurde mehrfach mit dem Defibrillator behandelt, während die Herzdruckmassage ohne Unterbrechung fortgesetzt wurde. Nach mehreren Schocks konnten schließlich wieder Vitalzeichen festgestellt werden.

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Rettungskräfte übernahmen anschließend die Versorgung und brachten den 59-Jährigen in das Krankenhaus Eisenstadt.

Das schnelle Zusammenspiel der Passagiere, des Polizisten und der Krankenschwester dürfte dem Mann das Leben gerettet haben.