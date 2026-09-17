2,5 Stunden Wartezeit? Wirbel am Flughafen Wien

Ein Video sorgt für Aufruhr: Stundenlange Wartezeiten am Flughafen Wien – doch andere Passagiere erzählen eine ganz andere Geschichte.

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video behauptet, am Flughafen Wien-Schwechat seien Passagiere am vergangenen Donnerstag um 6.30 Uhr mit Wartezeiten von bis zu 2,5 Stunden an der Sicherheitskontrolle konfrontiert gewesen. Die Aufnahmen lösten in den sozialen Medien rasch eine lebhafte Diskussion aus – zahlreiche Reisende meldeten sich daraufhin zu Wort und stellten die dargestellten Verhältnisse in Frage.

Widersprüchliche Berichte

Mehrere Passagiere, die zur selben Zeit am Flughafen unterwegs waren, schildern ihre Erlebnisse deutlich anders. Einer von ihnen gab an: „War zur selben Zeit bei der Sicherheitskontrolle für Austrian Airlines und es hat max. 15 min gedauert.“ Ein weiterer Reisender berichtete: „Ich war um 6.15 dort und hab 10 min gebraucht. Kein Plan, was da in der Zwischenzeit passiert sein soll.“

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Auch ein dritter Passagier relativierte die im Video gezeigten Szenen: „Hatte auch so ne Schlange Ende August und es hat genau 30 Minuten gedauert. Für so ne Wartezeit sind die Leute viel zu ruhig.“

Offizielle Zahlen des Flughafens

Zur Einordnung: Der Flughafen Wien gibt für das Jahr 2024 an, dass 95 Prozent der Reisenden weniger als fünf Minuten an den Sicherheitskontrollen warten. Die durchschnittliche Wartezeit liegt laut Flughafen bei rund fünf Minuten – ein Wert, der als europäischer Spitzenwert bezeichnet wird. Die behaupteten 2,5 Stunden würden damit eine extreme Abweichung vom üblichen Betrieb darstellen.

Die Auseinandersetzung um die tatsächlichen Wartezeiten wird seither vorwiegend auf Instagram geführt und wirft grundsätzliche Fragen darüber auf, wie unterschiedlich Reisende vergleichbare Situationen wahrnehmen – und welche Auswirkungen solche widersprüchlichen Berichte auf das Vertrauen in den Service und die Sicherheitsabläufe am Flughafen Wien-Schwechat haben.