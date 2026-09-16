Notrutsche löst aus: AUA-Maschine startet ohne 68 Passagiere

Eine unbeabsichtigt ausgelöste Notrutsche sorgte am Flughafen Montreal für Chaos – und ließ Dutzende Passagiere ohne Flug zurück.

Am Flughafen Montreal kam es am 13. September 2026 zu einem ungewöhnlichen technischen Zwischenfall: An einer Boeing 767 der Austrian Airlines löste sich die vordere Notrutsche unbeabsichtigt aus. Das Flugzeug mit der Kennung OE-LAE war für einen Linienflug nach Wien vorbereitet worden, als die Rutsche am Boden versehentlich aktiviert wurde.

Folgen des Vorfalls

Die Folgen des Vorfalls waren unmittelbar spürbar: Von ursprünglich 209 gebuchten Passagieren konnten letztlich nur 141 an Bord gehen. Die verbleibenden 68 Reisenden mussten auf andere Verbindungen ausweichen. Austrian Airlines teilte dazu mit, die Betroffenen seien „umgehend auf alternative Verbindungen umgebucht“ worden. Darüber hinaus verzögerte sich der Abflug um eineinhalb Stunden. Die Maschine erreichte Wien-Schwechat schließlich am 14. September.

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Reparatur in Wien

Nachdem das Flugzeug in Wien-Schwechat gelandet war, übernahm die AUA-Technik die Instandsetzungsarbeiten. Die beschädigte Notrutsche musste ausgetauscht werden, wobei die Reparaturen bis zum 15. September 2026 abgeschlossen sein sollten, um den Einsatz der Maschine so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen.

Hintergrund des Vorfalls ist ein technisches Sicherheitsmerkmal: Notrutschen sind so konstruiert, dass sie im Ernstfall automatisch ausfahren – genau diese Eigenschaft führte in diesem Fall zur ungewollten Auslösung am Boden. Laut technischen Auswertungen kommt es weltweit im Durchschnitt zu rund drei unbeabsichtigten Auslösungen von Notrutschen pro Tag bei etwa 100.000 Flügen täglich.