Kokain per Post bestellt – bei Abholung klickten die Handschellen

Zwei Kokainpakete aus dem Ausland, ein kontrollierter Postweg und ein Mann, der direkt in die Falle tappt.

Die Polizei im Bezirk Linz-Land hat zwei aus dem Ausland versandte Kokainlieferungen abgefangen und einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Den Ausgangspunkt der Ermittlungen bildete ein Paket, das am 10. September sichergestellt wurde und 22 Gramm Kokain enthielt. Als Empfänger wurde ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land identifiziert. Die Polizei geht davon aus, dass die Sendung vermutlich aus Spanien stammt. Im Zuge weiterer Nachforschungen stießen die Beamten auf eine zweite bevorstehende Sendung – diesmal mit einem Inhalt von 65 Gramm derselben Substanz.

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Kontrollierte Zustellung

Um den Empfänger der zweiten Lieferung zu ermitteln, entschied sich die Polizei, das Paket kontrolliert auf dem Postweg weiterlaufen zu lassen. Am Dienstag wurde ein Mann aus der Slowakei dabei beobachtet, wie er die Sendung in Hörsching in Empfang nehmen wollte. Die Beamten griffen in diesem Moment zu und nahmen den Mann vorläufig fest.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.