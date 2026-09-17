Wien: 16-Jähriger will Polizisten Drogen verkaufen

Wien-Favoriten: Ein 16-Jähriger wollte Drogen verkaufen – und landete direkt bei der Polizei.

Am Mittwochabend ging einem 16-jährigen mutmaßlichen Drogendealer in Wien-Favoriten ein Zivilpolizist ins Netz – allerdings in umgekehrter Richtung: Der Jugendliche bot dem Beamten in Zivil unbemerkt Suchtmittel an und tappte damit direkt in eine laufende Polizeiaktion. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr in der Nähe des Keplerplatzes.

Festnahme am Keplerplatz

Der 16-jährige syrische Staatsbürger geriet im Zuge einer Schwerpunktaktion der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ins Visier der Ermittler. Gemeinsam mit ihm wurde ein 29-jähriger libyscher Staatsbürger kontrolliert, bei dem die Beamten Bargeld im zweistelligen Eurobereich sicherstellten – ein Umstand, der im Kontext des Drogenhandels als charakteristisch gilt.

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Gegen den Minderjährigen, der bereits mehrfach wegen Suchtmitteldelikten angezeigt worden war, besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Handelns.

Laufende Ermittlungen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige in eine Justizanstalt überstellt. Sein 29-jähriger Begleiter wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Die Behörden versuchen, das genaue Ausmaß der Aktivitäten beider Personen sowie mögliche Vernetzungen innerhalb der Drogenszene zu klären.