TV-Star, Drogenlabor, Todesurteil: Moderatorin soll hingerichtet werden

Eine bekannte TV-Moderatorin, ein Drogenlabor, 750 Kilo Rauschgift – und jetzt ein Todesurteil in Kairo.

Ein Gericht in Kairo hat die ägyptische Fernsehmoderatorin Sarah Khalifa gemeinsam mit elf weiteren Angeklagten wegen Drogenherstellung und -handels zum Tode verurteilt. Das Urteil fiel im Rahmen eines umfangreichen Strafverfahrens, das erhebliches Aufsehen erregt hat.

Den Angeklagten wurde vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zum Zweck der Herstellung und des Vertriebs synthetischer Drogen aufgebaut zu haben. Bei Einsätzen stellten Sicherheitskräfte mehr als 750 Kilogramm Drogen sowie zugehörige Ausgangsstoffe sicher. Darüber hinaus wurden zwei als Drogenlabore genutzte Wohnungen ausgehoben sowie eine größere Menge nicht registrierter Schusswaffen und Munition beschlagnahmt.

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Khalifas Doppelleben

Khalifa war in der Öffentlichkeit vor allem als Moderatorin der Sendung „Mission Impossible“ bekannt und betreibt neben ihrer Medientätigkeit eine Schönheitsklinik sowie ein Veranstaltungsunternehmen. In einem gesonderten Verfahren wurden sie und ein Teil der Mitangeklagten zusätzlich zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen Entführung eines jungen Mannes verurteilt. Das Todesurteil ist nicht rechtskräftig; den Verurteilten steht der Weg in die Rechtsmittelinstanz offen.

Ägyptens Justiz 2025

Im Jahr 2025 wurden in Ägypten insgesamt 541 Todesurteile verhängt, was die Konsequenz unterstreicht, mit der die ägyptische Justiz gegen schwere Straftaten wie organisierten Drogenhandel vorgeht. Laut Amnesty International wurden im selben Jahr mindestens 492 Todesurteile registriert und mindestens 23 Menschen hingerichtet – Ägypten gehört damit zu den Ländern mit der höchsten Zahl neu verhängter Todesurteile weltweit.

Wie in solchen Verfahren üblich, wurde auch der Großmufti – die höchste islamische Rechtsinstanz – um eine religiöse Stellungnahme ersucht. Nach ägyptischem Recht müssen Strafgerichte beabsichtigte Todesurteile vor der Urteilsverkündung dem Großmufti zur Begutachtung vorlegen, dessen Stellungnahme jedoch rechtlich nicht bindend ist.