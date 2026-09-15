Kokain-Paket am Ballermann entdeckt – Großeinsatz am Strand

Am Ballermann schläft die Party nie – doch in dieser Nacht sorgte ein mysteriöses Paket am Strand für einen unerwarteten Einsatz.

Am Strand von S’Arenal auf Mallorca sorgte ein rätselhafter Fund in der Nacht zum Dienstag, dem 15. September 2026, für erhebliche Unruhe. Gegen 1 Uhr morgens entdeckten Anwesende am Ballermann ein schwarzes, längliches und fest verschnürtes Paket, woraufhin umgehend zahlreiche Polizeibeamte zum Einsatz kamen. Bei dem sichergestellten Inhalt handelt es sich mutmaßlich um Kokain, dessen Wert laut einem deutschen Boulevardblatt auf mehrere Hunderttausend Euro beziffert wird.

Großeinsatz am Ballermann

Der Polizeieinsatz beschränkte sich nicht auf die unmittelbare Fundstelle. Über Stunden hinweg durchkämmten die Beamten sowohl den Strand als auch die angrenzende Promenade nach weiteren verdächtigen Paketen. Urlauber, die mit größeren Taschen unterwegs waren, wurden dabei gezielt angehalten und kontrolliert. Der Bereich rund um den Fundort blieb abgesperrt – das Nachtleben in der direkten Umgebung lief währenddessen ungestört weiter.

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Herkunft ungeklärt

Woher das Paket stammt, ist bislang nicht geklärt. Als eine mögliche Erklärung gilt, dass es vom Meer an den Strand gespült worden sein könnte. Bereits am 9. August 2026 war in der Bucht Cala Beltrán bei Llucmajor auf Mallorca ein großer Ballen mit mehreren Dutzend kleineren Kokain-Päckchen im Meer entdeckt und von der Guardia Civil sichergestellt worden.

Die Ermittlungen zum aktuellen Fund sind weiterhin im Gange.

Die Ermittlungen zum aktuellen Fund sind weiterhin im Gange.