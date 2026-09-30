Mitten in Sitzung: Bürgermeister bricht zusammen und stirbt

Mitten in einer Ratssitzung bricht ein Bürgermeister zusammen – für Christian Bauer aus Grafing kommt jede Hilfe zu spät.

Christian Bauer, Erster Bürgermeister der oberbayerischen Stadt Grafing bei München, ist tot. Der CSU-Politiker brach gestern Abend während einer Sitzung im Rathaus zusammen und wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt. Trotz sofortiger medizinischer Intervention und anschließendem Krankenhausaufenthalt konnte er nicht mehr gerettet werden.

Bauer war 1969 geboren und seit 2020 an der Spitze der rund 14.000 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Ebersberg tätig. Erst im März war er bei der Kommunalwahl mit knapp 61 Prozent der Stimmen klar im Amt bestätigt worden.

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Neuwahl unausweichlich

Mit dem plötzlichen Ableben Bauers steht die Stadtverwaltung von Grafing bei München vor einer unmittelbaren Herausforderung. Übergangsweise übernehmen die beiden Stellvertreter des verstorbenen Bürgermeisters die Führung der Amtsgeschäfte. Da das Amt des Ersten Bürgermeisters nicht dauerhaft vakant bleiben kann, ist eine vorgezogene Neuwahl unausweichlich.

Bauer hatte sich in den Jahren seiner Amtsführung in der Region einen anerkannten Ruf erarbeitet.

Die deutliche Mehrheit, mit der ihn die Grafinger Bevölkerung im März an der Wahlurne bestätigte, galt als Ausdruck breiter Unterstützung für seine politische Arbeit.