Verurteilter Swift-Anschlagsplaner klagt Disney wegen Doku

Ein wegen Terrorismusdelikten verurteilter Anschlagsplaner fordert Entschädigung von Disney – Auslöser sind Aufnahmen des Hauses seiner Familie.

Beran A., der wegen seiner Anschlagspläne rund um ein Taylor-Swift-Konzert erstinstanzlich zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, fordert vor dem Wiener Straflandesgericht eine Entschädigung von Walt Disney beziehungsweise Disney+. Auslöser ist die sechsteilige Dokuserie „The End of an Era“, die hinter die Kulissen von Taylor Swifts Eras Tour blickt. Darin wurden laut seiner Rechtsvertretung Ausschnitte aus Medienberichten eingeblendet, auf denen das Haus seiner Familie samt Straßenschild zu sehen ist.

Der Entschädigungsantrag stützt sich auf § 7a des österreichischen Mediengesetzes, der den Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen regelt. Ob daraus im konkreten Fall tatsächlich ein Entschädigungsanspruch entsteht, muss das Gericht beurteilen.

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Hintergrund: Anschlagspläne

Im August 2024 waren im Wiener Ernst-Happel-Stadion drei Konzerte von Taylor Swift geplant, die wegen der bekannt gewordenen Anschlagspläne abgesagt wurden. Beran A. wurde im Mai 2026 erstinstanzlich zu 15 Jahren Haft verurteilt, der Mitangeklagte Arda K. zu zwölf Jahren. Gegen die Urteile wurden Rechtsmittel eingelegt, sie sind daher noch nicht rechtskräftig.

Klage vor Gericht

Beran A. wird in diesem Verfahren von der Wiener Kanzlei Suppan und Partner vertreten. Rechtsanwältin Ulrike Zeller erklärte gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass in der Dokuserie Ausschnitte von Medienberichten mit dem Haus der Familie samt Straßenschild zu sehen seien. Darin sieht die Rechtsvertretung eine Verletzung der nach dem Mediengesetz geschützten Rechte.

Am Dienstagvormittag findet am Wiener Straflandesgericht die Verhandlung über den Entschädigungsantrag statt. Weder Beran A. noch Vertreter von Disney sollen persönlich erscheinen; beide Seiten werden von Wiener Rechtsanwälten vertreten.

Sollte das Gericht Beran A. grundsätzlich einen Entschädigungsanspruch zusprechen, könnte laut „Kronen Zeitung“ auch die große Reichweite der Disney+-Produktion für die Höhe der Entschädigung eine Rolle spielen.