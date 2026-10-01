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Bergunfall

Tragischer Unfall in Österreich: 78-jähriger E-Biker stirbt nach Sturz

Tragischer Unfall in Österreich: 78-jähriger E-Biker stirbt nach Sturz
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

**Eine Spaziergängerin findet einen reglosen Mann auf einer Forststraße – und handelt sofort. Doch alle Rettungsversuche kommen zu spät.**

Gegen 16.05 Uhr am Mittwochnachmittag stieß eine 65-jährige Österreicherin auf einer Forststraße in Richtung Biedringer Platte bei Ellmau im Tiroler Unterland auf einen leblosen Mann. Der E-Biker war offenbar während einer Talfahrt gestürzt und lag reglos am Boden. **Die Frau alarmierte umgehend die Rettungskräfte und begann noch vor deren Eintreffen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Auch die alarmierten Einsatzkräfte setzten die Reanimationsversuche nach ihrer Ankunft fort – ohne Erfolg. Der 78-jährige Österreicher verstarb noch an der Unfallstelle.

Erfolglose Reanimation

Die Ersthelferin reagierte unmittelbar, nachdem sie den Mann auf der Forststraße entdeckt hatte, und unternahm gemeinsam mit den eintreffenden Rettungskräften alles, um sein Leben zu retten. Trotz des raschen Eingreifens und des professionellen Einsatzes aller Beteiligten gelang es nicht, den Verunglückten wiederzubeleben.

E-Bike-Risiken

E-Bikes sind in gebirgigen Regionen wie Tirol weit verbreitet, da sie auch auf steilen Anstiegen und kurvenreichen Wegen eine praktische Fortbewegung ermöglichen.

Gezielte Aufklärung über mögliche Gefahren sowie die richtige Schutzausrüstung gelten als wesentliche Faktoren, um vergleichbare Unglücke künftig zu verhindern.

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KO KOSMO-Redaktion
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