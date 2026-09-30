Pkw erfasst Frau (34) – Lenker fährt einfach davon

Ein blauer Pkw erfasst eine Fußgängerin und verschwindet. Die Polizei Innsbruck sucht jetzt Zeugen.

In Innsbruck ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 34-jährige Österreicherin die Langstraße auf Höhe der Hausnummer 39 überqueren, als sie noch am Fahrbahnrand von einem blauen Pkw erfasst wurde. Das Fahrzeug überrollte den linken Fuß der Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste in der Unfallambulanz der Klinik Innsbruck medizinisch versorgt werden.

Ort des Geschehens

Fahrerflucht in Innsbruck

Der bislang unbekannte Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht den Unfalllenker sowie Personen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591 zu melden.

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Der Lenker ist bislang unbekannt. Auch zum blauen Pkw liegen keine näheren Angaben vor.