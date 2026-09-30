Influencer setzen sich auf Schildkröte während sie Eier legt (VIDEO)

Ein Selfie-Moment wird zum internationalen Skandal und die Behörden handeln bereits.

Ein Video, das derzeit in sozialen Netzwerken kursiert, hat internationale Empörung ausgelöst. Darauf zu sehen sind das ukrainische Influencer-Paar Vadym Oleynik und Olena Kravchenko, die in Ras Al Hadd im Oman eine Meeresschildkröte während der Eiablage stören. Oleynik setzt sich dabei auf das Tier, während es seine Eier ablegt.

Rechtliche Konsequenzen

Die omanische Umweltbehörde reagierte rasch auf die Verbreitung des Videos und leitete nach eigenen Angaben „notwendige rechtliche Schritte gegen die betreffende Person“ ein. Das Verhalten des Paares wurde als Verstoß gegen geltende Tierschutzbestimmungen eingestuft. Konkrete Konsequenzen wurden bislang nicht bekanntgegeben.

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🇺🇦🇴🇲 He sat on a protected sea turtle as it struggled to escape, and now he’s under investigation. Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner filmed themselves sitting on the turtle in Oman, prompting an investigation into alleged violations of wildlife protection rules.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 30, 2026

In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen, zahlreiche Nutzer forderten harte Strafen. Ein Kommentar brachte die Stimmung auf den Punkt: „Es ist weder lustig noch cool, und es ist kein Witz.“ Oleynik selbst meldete sich mit einer knappen Stellungnahme zu Wort und bezeichnete den Vorfall schlicht als „Fehler.“

Schutzgebiet Oman

Das Gebiet Ras Al Jinz im Oman zählt zu den bedeutendsten Nistregionen für Meeresschildkröten weltweit und unterliegt während der Nistzeit strengen Schutzauflagen. Besucher sind angehalten, die Tiere nicht zu beunruhigen und den Anweisungen der vor Ort tätigen Ranger Folge zu leisten.