Tauben mit Pfeilen verletzt: Tierquälerei-Verdacht in Wien

Pfeile im Körper, Tiere auf der Flucht – in Wien-Spittelau spitzt sich ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei zu.

Ort des Geschehens

Im Wiener Stadtteil Spittelau sind mindestens zwei Tauben mit Pfeilen im Körper gesichtet worden. Die Tiere sind nach wie vor auf freiem Fuß – alle bisherigen Versuche, sie einzufangen, blieben erfolglos. Die Sichtungen konzentrieren sich auf den Bereich rund um den Bertha-Zuckerkandl-Weg, die U-Bahn-Station Wien-Spittelau sowie den dortigen Skywalk.

Aufmerksam auf die verletzten Tiere wurde die Öffentlichkeit durch eine Tierfreundin, die die Vorfälle fotografisch und per Video dokumentierte. Auf den Aufnahmen ist bei einer der Tauben ein silberfarbener Pfeil im Körper zu erkennen, bei einer weiteren steckt ein orangefarbener Pfeil im Oberschenkel – das Tier humpelt sichtlich.

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Blasrohr im Verdacht

Ein Wiener Fachhändler schätzt ein, dass die Pfeile mithilfe eines Blasrohrs abgefeuert worden sein dürften, möglicherweise unter Verwendung einer Jagdspitze. Tierschutz Austria hat auf die Vorfälle reagiert und Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei erstattet. Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic zeigte sich tief erschüttert: „Dass diese Tiere vermutlich seit Tagen mit Pfeilen im Körper weiterleben müssen, ist kaum vorstellbar.“

Aufruf zur Meldung

Die Bevölkerung ist aufgerufen, verdächtige Wahrnehmungen sowie weitere verletzte Tiere im Bereich Wien-Spittelau umgehend zu melden.

Wer Pfeile findet, sollte diese weder anfassen noch reinigen und den Fund stattdessen der Polizei oder Tierschutz Austria mitteilen.