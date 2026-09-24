240 Millionen Jahre alt: Fund verändert Geschichte der Dinosaurier

240 Millionen Jahre im Verborgenen – ein Fund in Tansania stellt die Dinosauriergeschichte auf den Kopf.

In Tansania wurde eine neue Dinosaurierart entdeckt. Eine internationale Forschergruppe unter der Leitung von Hady George von der Universität Bristol hat im Fachjournal „Journal of Vertebrate Paleontology“ die Beschreibung einer bislang unbekannten Spezies veröffentlicht: Dinodontosaurus isiyavamanda. Das Tier lebte vor rund 240 Millionen Jahren im Südwesten des ostafrikanischen Landes.

Bemerkenswert ist dabei, dass Vertreter der Gattung Dinodontosaurus bis zu diesem Fund ausschließlich aus Südamerika bekannt waren. Der pflanzenfressende Vierbeiner brachte rund 200 Kilogramm auf die Waage und erreichte eine Körperlänge von mehr als zwei Metern.

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Historischer Fundort

Die Fossilien wurden in den sogenannten Manda Beds im Süden Tansanias geborgen – einem Fundort, der bereits bei einer Expedition im Jahr 1963 erstmals dokumentiert worden war. Mit diesem Fund erweitert sich das Bild von der geografischen Ausbreitung früher Dinosaurier und ihrer Entwicklungsgeschichte erheblich.

Umstrittene Knochen

Neben den eindeutig zugeordneten Knochen enthält die Fundschicht auch Fossilien, deren Einordnung in der Fachwelt noch diskutiert wird. Sollte es sich bei diesen Überresten tatsächlich um Dinosaurier handeln, könnten sie zu den ältesten weltweit bekannten Vertretern dieser Tiergruppe zählen – wären dabei jedoch einige Millionen Jahre jünger als bislang angenommen.

Das Forschungsteam weist ausdrücklich darauf hin, dass eine gesicherte Zuordnung dieser Knochen zu Dinodontosaurus isiyavamanda nicht in allen Fällen möglich ist, da die betreffende Schicht möglicherweise Überreste mehrerer nah verwandter Arten enthält.