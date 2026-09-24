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Tierquälerei

Österreich: Katze erschlagen und Tat gefilmt – Mann in U-Haft

Österreich: Katze erschlagen und Tat gefilmt – Mann in U-Haft
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine gefilmte Tierquälerei, Untersuchungshaft und eine Debatte, die Österreichs Justiz unter Druck setzt.

Ein Mann, der eine Katze mit einer Rohrzange erschlagen und die Tat dabei gefilmt haben soll, hat in Österreich für erhebliches Aufsehen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft reagierte mit der Verhängung von Untersuchungshaft – eine Maßnahme, die die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe ausdrücklich begrüßt und als mögliches Zeichen für einen strengeren Umgang der Justiz mit Tierquälerei wertet. Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler hält fest, dass „Untersuchungshaft bei Fällen von Tierquälerei bisher kaum verhängt worden“ sei.

Forderung nach Reform

Für die Organisation stellt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft einen bemerkenswerten Schritt in der justiziellen Behandlung solcher Delikte dar. Gleichzeitig bleibt der Freispruch im Fall des getöteten Katers Schmotzer für Pfotenhilfe ein kritischer Referenzpunkt. Stadler spricht sich für eine Anhebung des Strafrahmens aus und plädiert darüber hinaus für gezielte Schulungsmaßnahmen innerhalb der Justizbehörden, um den Umgang mit Tierquälereifällen grundlegend zu verbessern.

Gesellschaftlicher Kontext

Der aktuelle Fall steht nicht isoliert da. Die Psychologin Birgit Stetina hat 2023 an der Sigmund-Freud-Universität Wien Forschungsergebnisse präsentiert, die Zusammenhänge zwischen Tierquälerei und anderen Formen von Gewalt aufzeigen – ein Befund, der die Bedeutung präventiver Ansätze unterstreicht.

Auch ein Vorfall in Marchtrenk, bei dem ein Mann laut Aussage seiner Ex-Frau einen Hund misshandelt haben soll, verdeutlicht den gesellschaftlichen Handlungsbedarf. Wer die Forderung nach einem höheren Strafrahmen bei Tierquälerei unterstützen möchte, kann eine entsprechende Petition auf der Plattform aufstehen.at unterzeichnen.

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