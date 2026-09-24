Giftiger Rauch über Kroatien: Behörden warnen die Bevölkerung

Ein Brand im Industriegebiet Kukuljanovo versetzt die Region in Alarmbereitschaft – die Luft ist belastet, Behörden warnen die Bevölkerung.

Ein Abfallbrand im Industriegebiet Kukuljanovo hat die Luftqualität in der Region erheblich belastet. Wie Zeljko Linsak, Direktor des Instituts für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar, gegenüber Radio Rijeka bestätigte, sind die Feinstaubwerte in der Luft deutlich angestiegen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Gesundheitliche Risiken

Das Institut für öffentliche Gesundheit rät dringend dazu, körperliche Betätigung im Freien zu unterlassen, sich möglichst in Innenräumen aufzuhalten und Fenster geschlossen zu halten. Die Messstationen registrieren einen signifikanten Anstieg der sogenannten PM10-Partikel, die eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen können. „Diese feinen Partikel enthalten alles Mögliche – sowohl Schwermetalle als auch verschiedene organische Verbindungen, die definitiv gesundheitsschädlich sein können“, warnte Linsak.

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Laufende Überwachung

Die Luftqualität wird derzeit an mehreren Messpunkten im Stadtgebiet von Bakar, der Gemeinde Kostrena sowie im Stadtgebiet von Rijeka laufend überwacht. Das Institut arbeitet parallel daran, die genaue Zusammensetzung der flüchtigen Verbindungen in der Luft zu analysieren, um das Ausmaß der gesundheitlichen Risiken präziser einschätzen zu können.

Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in Kürze vorliegen.