KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Gefahr

Giftiger Rauch über Kroatien: Behörden warnen die Bevölkerung

Giftiger Rauch über Kroatien: Behörden warnen die Bevölkerung
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Ein Brand im Industriegebiet Kukuljanovo versetzt die Region in Alarmbereitschaft – die Luft ist belastet, Behörden warnen die Bevölkerung.

Ein Abfallbrand im Industriegebiet Kukuljanovo hat die Luftqualität in der Region erheblich belastet. Wie Zeljko Linsak, Direktor des Instituts für öffentliche Gesundheit der Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar, gegenüber Radio Rijeka bestätigte, sind die Feinstaubwerte in der Luft deutlich angestiegen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Gesundheitliche Risiken

Das Institut für öffentliche Gesundheit rät dringend dazu, körperliche Betätigung im Freien zu unterlassen, sich möglichst in Innenräumen aufzuhalten und Fenster geschlossen zu halten. Die Messstationen registrieren einen signifikanten Anstieg der sogenannten PM10-Partikel, die eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit darstellen können. „Diese feinen Partikel enthalten alles Mögliche – sowohl Schwermetalle als auch verschiedene organische Verbindungen, die definitiv gesundheitsschädlich sein können“, warnte Linsak.

Laufende Überwachung

Die Luftqualität wird derzeit an mehreren Messpunkten im Stadtgebiet von Bakar, der Gemeinde Kostrena sowie im Stadtgebiet von Rijeka laufend überwacht. Das Institut arbeitet parallel daran, die genaue Zusammensetzung der flüchtigen Verbindungen in der Luft zu analysieren, um das Ausmaß der gesundheitlichen Risiken präziser einschätzen zu können.

Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in Kürze vorliegen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Mordanklage
Cobra-Beamter vor Gericht: Freundin erdrosselt und im Wald vergraben aufgefunden
| Neueröffnung
Porsche eröffnet neues Zentrum in Österreich
| Starttermin
Gizmo-Comeback nach 40 Jahren: Gremlins 3 offiziell bestätigt (TRAILER)
| Einbruch
Wien-Favoriten: Einbrecher bohren sich durch Mauer zum Juwelier
| Fahndung
Messerangriff in Wien-Floridsdorf: Täter auf der Flucht
MEHR AKTUELLE NEWS