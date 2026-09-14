Katze mit Rohrzange erschlagen: Eigene Videos überführen 35-Jährigen

Ein Mann, selbst aufgenommene Beweise und eine tote Katze – ein Vorfall in Rechnitz sorgt für Entsetzen und rechtliche Konsequenzen.

In Rechnitz im Bezirk Oberwart soll ein 35-jähriger Mann seine Katze mit einer Rohrzange erschlagen und anschließend versucht haben, dem bereits verendeten Tier mit einem Spaten den Kopf abzutrennen. Zwei Personen erstatteten am Sonntag gegen 13.55 Uhr bei der Polizeiinspektion Rechnitz Anzeige und zeigten den Beamten Videos und Fotos, die der Beschuldigte selbst von der Tat angefertigt hatte.

Alkohol & Tatort

Die Beamten rückten daraufhin zur Wohnadresse des Mannes aus. Ein bei ihm durchgeführter Alkovortest verlief positiv. Der 35-Jährige zeigte den Polizisten die Rohrzange und den Spaten sowie jene Stelle in einem Misthaufen, an der er die Katze vergraben hatte. Gegenüber den Beamten gab er laut Polizei an, das Tier getötet zu haben, weil es ihn gekratzt habe.

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Das tote Tier wurde aus dem Misthaufen geborgen und dem Veterinäramt übergeben. Auch die Tatwerkzeuge wurden sichergestellt. Auf dem Grundstück befanden sich außerdem Enten und Hühner, die von den Beamten kontrolliert wurden und keine Verletzungen aufwiesen.

In Justizanstalt gebracht

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Der 35-Jährige wurde anschließend in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Gegen den Mann wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Tierquälerei ist in Österreich in § 222 Strafgesetzbuch geregelt. Wer ein Wirbeltier mutwillig tötet, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.