26 Wölfe abgeschossen: Österreichs Wolfsdebatte eskaliert

Rekordabschlüsse, wachsende Rudel, überlastete Almbauern – Österreichs Wolfsdebatte spitzt sich zu, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Im Jahr 2023 wurden in Österreich offiziell 26 Wölfe geschossen – so viele wie nie zuvor. Die Rekordzahl hat eine intensive Auseinandersetzung darüber ausgelöst, wie der Staat mit dem Wolf umgehen soll und wie die heimische Almwirtschaft dauerhaft geschützt werden kann.

Wolfsrudel treten vor allem in Nieder- und Oberösterreich sowie im Süden des Landes auf, während in Kärnten und Tirol vorwiegend Einzeltiere unterwegs sind. Der WWF übt scharfe Kritik an den hohen Abschusszahlen und plädiert für einen konsequenteren Ausbau des Herdenschutzes.

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Aktives Wolfsmanagement

Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, hält dem entgegen, dass ein aktives Wolfsmanagement angesichts der stark gestiegenen Wolfspopulation unumgänglich sei – die Zahl der nachgewiesenen Tiere habe sich in diesem Jahr verdreifacht. Dennoch betont er die Notwendigkeit einer sachlichen Debatte: „Man muss das Thema sachlich diskutieren. Wir entnehmen ja nicht alle Wölfe, sondern nur jene, die ein besonderes Risiko darstellen oder bereits einen Schaden verursacht haben.“

Die Zahlen belegen diese Entwicklung: Laut dem Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs wurden 2023 in Österreich insgesamt 96 Wolfsindividuen nachgewiesen, darunter 18 Jungwölfe in sechs Rudelverbänden. Die durchschnittliche jährliche Zunahme genetisch nachgewiesener Wölfe lag bei rund 47 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Im Jahr 2024 wurden bereits 102 Wölfe und neun Wolfsrudel identifiziert, von denen vier Rudel Nachwuchs hatten.

Das Tiroler Jagdgesetz sieht vor, dass Wölfe bei „Gefahr in Verzug“ auch ohne eigens erlassene Abschussverordnung entnommen werden dürfen – eine Regelung, die zuletzt im Tiroler Pitztal zur Anwendung kam. Hechenberger verweist auf die besonderen topografischen Gegebenheiten hochalpiner Lagen, die einen wirksamen Herdenschutz erheblich erschweren.

Almwirtschaft in Gefahr

Zäune lassen sich unter solchen Bedingungen kaum errichten, und der Einsatz von Herdenschutzhunden bringe eigene Sicherheitsrisiken mit sich. Der WWF hingegen fordert von der Politik stärkeres Engagement für alternative Schutzmaßnahmen.

Die bundesweite Rissstatistik des Österreichzentrums für Bär, Wolf und Luchs weist für das Jahr 2023 487 durch den Wolf getötete Nutztiere aus, darunter 460 Schafe und Ziegen, 20 Rinder sowie zwei Pferde. Die Schadensbilanz lag damit deutlich unter dem Vorjahr 2022, als noch 791 Nutztiere durch Wölfe getötet wurden.

Hechenberger bringt die Grundsatzfrage dabei auf den Punkt: „Wenn wir wollen, dass auch alle Almen zukünftig bewirtschaftet sind und bleiben, ist das nicht möglich.“