Klopp gegen Xavi: Nations-League-Auftakt mit Mega-Duell

Amsterdam, Debüts auf der großen Bühne und Pokalüberraschungen aus Bosnien – dieser Fußballabend hat einiges zu bieten.

Mit dem heutigen Auftakt der UEFA Nations League rückt Amsterdam in den Mittelpunkt des europäischen Fußballs. In der Johan-Cruijff-Arena empfangen die Niederlande Deutschland – und beide Mannschaften betreten dabei Neuland: Xavi Hernandez und Jürgen Klopp geben jeweils ihr Debüt als Nationaltrainer. Zwei der bekanntesten Namen des Weltfußballs stehen sich damit erstmals in ihrer neuen Rolle gegenüber.

Beide Teams sind gemeinsam mit Serbien und Griechenland in der Gruppe 2 der Liga A eingeteilt. Parallel zur Partie in Amsterdam treffen Serbien und Griechenland im Belgrader Marakana aufeinander – auch dort wartet ein Spieltag mit Brisanz. Die Anstoßzeiten der Nations-League-Begegnungen sind weitgehend auf 20:45 Uhr angesetzt; lediglich die Partie zwischen Andorra und Malta beginnt bereits um 18:00 Uhr.

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Krajinas Pokelerfolg

Abseits der großen Bühne der Nations League sorgte unterdessen FK Krajina Cazin im Föderationspokal von Bosnien und Herzegowina für einen bemerkenswerten Erfolg. Gegen NK Bratstvo Gracanica setzten sich die Caziner mit 3:2 durch und zogen damit in die Runde der besten 32 Mannschaften ein. Für den Klub bedeutet das die Chance, sich im weiteren Verlauf des Pokalwettbewerbs mit den stärksten Teams des Landes zu messen.

Streit um Schiedsrichter

Weniger reibungslos verlief der Spieltag hingegen in der Jugendliga FBiH – Gruppe West. Dort sorgten umstrittene Schiedsrichterentscheidungen und Verletzungen von Krajina-Spielern für Unmut. Der Klub selbst zog dennoch eine kämpferische Bilanz: „Unsere Junioren haben heute Abend in Bihac Charakter gezeigt und trotz allem, was auf dem Platz geschah, einen wertvollen Punkt geholt.“ Auch ein Delegierter geriet während der Partie in eine Auseinandersetzung über die Spielleitung – seine genervte Gegenfrage „Pfeife ich etwa, habe ich die Pfeife?!“ blieb bezeichnend für die aufgeheizte Stimmung.