Kroatien sucht seinen ESC-Act für Burgas 2027 – HRT hat nun die Regeln und Fristen für die neue Dora veröffentlicht.

Der kroatische Rundfunk HRT hat die offiziellen Teilnahmebedingungen für den nationalen Musikwettbewerb „Dora 2027″ bekanntgegeben. Gesucht wird der Beitrag, mit dem Kroatien beim Eurovision Song Contest 2027 im bulgarischen Burgas antreten wird.

Dora 2027: Bedingungen

Bewerbungen für die Dora 2027 können vom 28. September bis zum 29. November 2026 eingereicht werden. Eine Fachjury wählt anschließend 24 Wettbewerbsbeiträge sowie vier Reservetitel aus. Die Songs dürfen maximal drei Minuten lang sein und vor ihrer Teilnahme weder öffentlich aufgeführt noch veröffentlicht worden sein.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für die Interpretinnen und Interpreten gelten ebenfalls klare Voraussetzungen: Sie müssen kroatische Staatsbürger sein und am Tag ihres Halbfinalauftritts mindestens 18 Jahre alt sein. Pro Beitrag dürfen höchstens sechs Personen auf der Bühne stehen. Der Hauptgesang muss live erfolgen; Tonhöhenkorrekturen wie Auto-Tune sind dabei nicht erlaubt.

Kroatiens ESC-Geschichte

Beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien wurde Kroatien von der Ethno-Pop-Gruppe LELEK mit dem Song „Andromeda“ vertreten. Die fünf Sängerinnen erreichten das große Finale und belegten dort den 15. Platz. Schon bei der Dora 2026 war das Interesse außergewöhnlich groß: HRT erhielt insgesamt 251 Bewerbungen – so viele wie nie zuvor.

Die Dora 2027 soll im Februar stattfinden und live auf HTV, HRTi sowie über die Online-Angebote von HRT übertragen werden.