Alarm am Neusiedler See: Nur vier Zentimeter fehlen zum Rekordtief

Vier Zentimeter trennen den Neusiedler See vom historischen Tiefststand und der Winter wird zur entscheidenden Probe.

Der Neusiedler See steht erneut vor einer kritischen Situation: Der Wasserstand nähert sich dem historischen Tiefststand aus dem Jahr 2022, und die Hoffnung ruht nun auf ausreichenden Niederschlägen in den kommenden Monaten.

Gemessen an der Adria-Normalnull liegt der Pegel des Sees derzeit bei 114,93 Metern – damit fehlen lediglich vier Zentimeter bis zum Tiefstwert, der zuletzt vor zwei Jahren verzeichnet wurde. Die anhaltende Trockenperiode macht sich dabei nicht nur am Neusiedler See bemerkbar: Auch der Bodensee hat infolge der Niederschlagsarmut einen historischen Tiefststand erreicht. Meteorologe Marcus Wadsak hält dazu auf Facebook fest: „Die anhaltende Trockenheit macht sich in ganz Österreich bemerkbar.“

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Konkrete Auswirkungen zeigen sich bereits im Fährverkehr bei Breitenbrunn im Burgenland, wo Windverfrachtung des Wassers zu Einschränkungen im Betrieb geführt hat.

Hoffnung auf Winter

Ob sich der Wasserstand des Sees erholen kann, hängt maßgeblich von den Wintermonaten ab. Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, setzt auf Regen und Schnee als natürliche Quellen zur Stabilisierung des Pegels und zur Grundwasserneubildung. Aktuell hält sich die Verdunstung aufgrund der nächtlichen Temperaturrückgänge in Grenzen.

Sailer ergänzt: „Die Wassersportsaison am See ist ohnehin bereits vorbei.“ Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner gibt jedoch zu bedenken: „Problematisch könnte es allerdings werden, wenn auch im Winter die Niederschläge ausbleiben.“

Als strukturelle Gegenmaßnahme wurde am 2. September 2024 eine Grundsatzvereinbarung zwischen Niederösterreich, dem Burgenland und dem Bund unterzeichnet. Diese sieht vor, eine Zuleitung von Donauwasser in die Ostregion Niederösterreichs südlich der Donau und in das nördliche Burgenland im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu entwickeln und damit die langfristige Sicherung der Wasserressourcen zu gewährleisten.