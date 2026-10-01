Wien–Bratislava wird elektrisch: Tickets ab 5,99 Euro

Zwei Hauptstädte, eine grüne Verbindung: Ab Oktober rollen zwischen Wien und Bratislava Elektrobusse – mit Ökostrom und Tiefstpreisen.

Ab 1. Oktober werden acht neue Elektro-Reisebusse die rund 80 Kilometer lange Strecke zwischen Wien und Bratislava bedienen. Die Unternehmen FlixBus und Blaguss sowie Blaguss Slovakia auf slowakischer Seite bauen damit ihr Angebot auf einer der meistgenutzten grenzüberschreitenden Verbindungen in der Region aus. Als Abfahrtspunkte in Wien fungieren Wien-Erdberg und der Wien Hauptbahnhof, zusätzlich werden die Flughäfen beider Städte angefahren. Von den täglich 66 geplanten Kursfahrten sollen 91 Prozent elektrisch absolviert werden.

Technik & Infrastruktur

Zum Einsatz kommen Fahrzeuge des Typs Yutong T12E, ausgestattet mit einem 466-kWh-Akku und einer Reichweite von rund 500 Kilometern. Für den laufenden Betrieb wurden eigens neue Ladestationen in Wien und Bratislava errichtet, die über Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

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Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak betonte die regionale Bedeutung des Projekts: „Die neue Verbindung zwischen Wien und Bratislava bringt zwei eng verflochtene Wirtschafts- und Lebensräume noch näher zusammen.“ Mobilitätsminister Peter Hanke hob die Signalwirkung der Initiative hervor: „Gerade der Bus ist dabei wichtig: Er bringt klimafreundliche Mobilität in die Breite und zeigt auf dieser internationalen Verbindung, dass E-Mobilität auch über Stadt- und Landesgrenzen hinweg funktioniert.“

Weitere Verbindungen

Wer zwischen den beiden Hauptstädten pendelt, hat weiterhin mehrere Optionen zur Auswahl. Neben den neuen Elektrobuslinien stehen ÖBB-Zugverbindungen sowie der Twin City Liner (Schnellboot-Verbindung) zur Verfügung, der vom Wiener Schwedenplatz direkt in die Bratislavaer Altstadt fährt.

Tickets für die E-Busse sind ab 5,99 Euro auf den gängigen Buchungsplattformen erhältlich.