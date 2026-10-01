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Cockpit-Attacke

Wissen aus TV-Doku: Passagier überwältigt Co-Pilot und übernimmt Steuerung

Wissen aus TV-Doku: Passagier überwältigt Co-Pilot und übernimmt Steuerung
FOTO: X/@IsraeliPM
2 Min. Lesezeit |

Ein Messerangriff im Cockpit, 174 Menschen in Gefahr – und ein TV-Fan, der das Schlimmste verhindert.

Ein Passagier an Bord einer Flydubai-Maschine hat einen drohenden Absturz abgewendet, nachdem der Co-Pilot den Piloten mit einem Messer angegriffen hatte. Die israelische Regierung stuft den Vorfall als Terrorakt ein.

Als der Co-Pilot den Piloten attackierte und das Flugzeug mit 174 Menschen an Bord in einen unkontrollierten Sinkflug überging, handelte der Passagier Yaniv Hayoun. Er drängte den Angreifer aus dem Cockpit und übernahm die Steuerung der Maschine. Sein Wissen über Flugzeugführung hatte er sich durch die TV-Dokumentation „Mayday – Alarm im Cockpit“ angeeignet.

Hayoun schilderte später, wie er die Situation einschätzte: „Er versuchte, alles zu zerstören, um das Flugzeug außer Kontrolle zu bringen.“ Über seine eigenen Kenntnisse sagte er schlicht: „Ein bisschen kenne ich mich also aus.“ Die israelische Regierung klassifiziert das Geschehen inzwischen als Terroranschlag.

Sichere Landung

Trotz des gefährlichen Sinkflugs konnte die Maschine schließlich sicher am Flughafen Tabuk in der gleichnamigen saudi-arabischen Region aufsetzen. Der Pilot sowie der erste Offizier erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer befindet sich im Gewahrsam der saudi-arabischen Sicherheitsbehörden.

Die überwiegende Mehrheit der Passagiere und Besatzungsmitglieder blieb unverletzt. Neben Hayoun wird auch Tzvika Manes, Vorstandsvorsitzender einer israelischen Bank, der gemeinsam mit seiner Familie an Bord war, für sein beherztes Eingreifen gelobt. Manes beschrieb die Lage während des Vorfalls so: „Die Passagiere schrien vor Angst, einige weinten.“

Netanjahus Würdigung

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu würdigte das Handeln der Beteiligten mit den Worten: „Sie haben viele Leben gerettet. Sie haben eine schwere Katastrophe verhindert.“

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