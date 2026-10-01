Österreich entlastet bei Lebensmitteln und kassiert dafür beim Online-Einkauf

Jahrelang war es für viele Amazon-Prime-Kunden selbstverständlich: kleine Bestellung, keine extra Zustellkosten, fertig. Seit 1. Oktober hat dieses Einkaufsverhalten in Österreich einen neuen Preis. Und schon eine Bestellung pro Woche kann reichen, um die durchschnittliche Entlastung durch billigere Grundnahrungsmittel vollständig aufzufressen.

Seit Juli 2026 gilt in Österreich auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 4,9 statt bisher 10 Prozent. Die Bundesregierung präsentierte die Maßnahme als spürbare Entlastung angesichts hoher Lebensmittelpreise.



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Nach Angaben des Finanzministeriums soll ein privater Haushalt dadurch im Durchschnitt um knapp 100 Euro pro Jahr entlastet werden.

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Seit 1. Oktober 2026 gibt es allerdings auch eine neue Abgabe: die österreichische Paketsteuer. Sie beträgt grundsätzlich zwei Euro pro Paket. Unternehmen können sie alternativ pro Bestellung berechnen. Betroffen sind große Versandhändler beziehungsweise Marktplätze mit mehr als 100 Millionen Euro relevanten Versandhandelsumsätzen in Österreich.

Und genau hier wird es für Konsumenten interessant: Werden die zwei Euro vollständig weiterverrechnet und kommt die Umsatzsteuer hinzu, können daraus 2,40 Euro zusätzliche Kosten pro Bestellung werden.

Prime hat kleine Bestellungen attraktiv gemacht

Besonders deutlich zeigt sich die Wirkung bei Haushalten, die Amazon Prime intensiv nutzen.

Das Modell hat über Jahre ein bestimmtes Einkaufsverhalten attraktiv gemacht: Wer ohnehin für Prime bezahlt und bei vielen Produkten keine gesonderten Versandkosten wahrnimmt, muss seine Einkäufe nicht unbedingt bündeln. Ein Ladekabel heute, Waschmittel morgen, ein Geschenk zwei Tage später – aus mehreren kleinen Einkäufen können schnell mehrere einzelne Bestellungen werden.



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Genau dieses Verhalten wird mit einer pauschalen Paketabgabe plötzlich teuer.

Eine Bestellung pro Woche reicht bereits

Nehmen wir einen einfachen Modellhaushalt: Eine Familie besitzt Amazon Prime und bestellt durchschnittlich einmal pro Woche.

Das ergibt:

52 Bestellungen × 2,40 Euro = 124,80 Euro zusätzliche Kosten pro Jahr.

Dem gegenüber stehen jene knapp 100 Euro durchschnittliche Entlastung, die das Finanzministerium durch die niedrigere Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel errechnet.

Unter diesen Annahmen wäre die gesamte durchschnittliche Lebensmittel-Entlastung damit bereits wieder weg.

100 Euro Entlastung minus 124,80 Euro Paketkosten ergibt rund 25 Euro zusätzliche Belastung im Jahr.

Bei zwei Bestellungen pro Woche wird es deutlich

Noch stärker fällt die Rechnung bei einem Haushalt aus, der regelmäßig kleinere Dinge separat bestellt und im Durchschnitt auf zwei Bestellungen pro Woche kommt.

104 Bestellungen × 2,40 Euro = 249,60 Euro im Jahr.



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Zieht man davon die durchschnittlichen knapp 100 Euro Lebensmittel-Entlastung ab, bleibt rechnerisch eine Mehrbelastung von rund 150 Euro jährlich.

Bei drei Bestellungen pro Monat sieht die Situation dagegen noch anders aus: 36 Bestellungen ergeben zusätzliche Kosten von 86,40 Euro pro Jahr. Damit wäre bereits der Großteil der durchschnittlichen Entlastung aufgebraucht.

Der Kipppunkt liegt bei nur 42 Bestellungen

Besonders anschaulich ist der sogenannte Break-even-Punkt.

Teilt man die durchschnittliche jährliche Lebensmittel-Entlastung von rund 100 Euro durch 2,40 Euro, erhält man rund 42 Bestellungen pro Jahr.

Das entspricht etwa 3,5 Bestellungen pro Monat oder einer Bestellung ungefähr alle neun Tage.

Wer häufiger bestellt und jedes Mal mit 2,40 Euro zusätzlich belastet wird, zahlt rechnerisch bereits mehr Paketgebühren, als ihm die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel im Durchschnitt erspart.

Ausgerechnet die Entlastung wird mitfinanziert

Brisant ist dabei, dass die beiden Maßnahmen politisch miteinander verbunden sind.

Das Finanzministerium hält ausdrücklich fest, dass die Paketsteuer unter anderem der Gegenfinanzierung der Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Nahrungsmittel dient.

Die Logik dahinter: Auf der einen Seite werden bestimmte Lebensmittel steuerlich günstiger, auf der anderen Seite erschließt der Staat neue Einnahmen über den Onlinehandel.

Für Konsumentinnen und Konsumenten kann daraus jedoch eine ungewöhnliche Rechnung entstehen: Sie sparen im Supermarkt und zahlen beim Online-Einkauf wieder drauf.

Nicht jeder Haushalt ist gleich betroffen

Natürlich ist diese Rechnung kein Durchschnitt für alle Österreicher. Wer selten oder nie online bestellt, profitiert von der niedrigeren Lebensmittelsteuer, ohne durch die Paketsteuer stark belastet zu werden.

Bei Haushalten mit vielen Online-Bestellungen kann sich das Verhältnis dagegen komplett umkehren.

Gerade Prime-Kunden sind dafür ein gutes Beispiel, weil ein wesentlicher Vorteil des Abos bisher darin bestand, Bestellungen nicht zwingend bündeln zu müssen.

Die Paketsteuer schafft nun den gegenteiligen Anreiz: Wer mehrere Produkte gemeinsam bestellt, kann künftig deutlich günstiger aussteigen als jemand, der viele kleine Einzelbestellungen aufgibt.

Die große Entlastung schrumpft schnell

Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bleibt für sich genommen eine reale Entlastung. Aber die Modellrechnung zeigt, wie schnell sie durch neue Kosten an anderer Stelle wieder relativiert werden kann.

Eine Prime-Familie mit nur einer Bestellung pro Woche kommt bereits auf rund 125 Euro zusätzliche Paketkosten im Jahr – mehr als die durchschnittliche jährliche Entlastung bei Grundnahrungsmitteln.

Aus „knapp 100 Euro Entlastung“ kann damit je nach Einkaufsverhalten sehr schnell ein Nullsummenspiel werden – oder sogar eine zusätzliche Belastung.