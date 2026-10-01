Tragödie in Wien: Bauarbeiter stürzt in Innenhof in den Tod

Ein Bauarbeiter stürzt aus dem fünften Stock – mitten im Arbeitseinsatz. Der tödliche Unfall in Wien-Landstraße wirft drängende Fragen auf.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Wien-Landstraße zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter, der dort Spenglerarbeiten durchführte, stürzte von einer Terrasse im fünften Stockwerk in den Innenhof des Gebäudes. Die Wiener Berufsrettung war rasch vor Ort und leitete sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen ein – doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang ungeklärt; die Ermittlungen dazu laufen.

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Laufende Ermittlungen

Die zuständigen Behörden haben die Untersuchungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren. Wie der tödliche Absturz letztlich zustande kam, ist derzeit noch Gegenstand laufender Erhebungen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch Fragen zur Arbeitssicherheit auf Baustellen, mit dem Ziel, ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.