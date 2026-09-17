Schreie im Sägewerk – Kollege rettet Arbeiter aus Zahnrad

Ein Routineeinsatz an einer Holzsägeanlage endet für einen 21-Jährigen in der Steiermark mit einem Krankenhausaufenthalt.

In einem Säge- und Hobelwerk im Bezirk Murtal kam es gegen 21:40 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 21-jähriger Arbeiter geriet mit seiner Kleidung in ein Zahnrad und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein Arbeitskollege reagierte umgehend, stoppte die Maschine und verständigte den Rettungsdienst.

Verklemmt im Getriebe

Der Unfall ereignete sich im Rahmen eines geplanten Probelaufs der Holzsägeanlage. Eine Holzlatte hatte sich im Bereich der Förderanlage verklemmt. Als der 21-Jährige versuchte, die Latte zu lösen und zurück auf die Förderanlage zu legen, kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall.

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Der Verletzte wurde anschließend ins LKH Judenburg gebracht und dort medizinisch behandelt.

Sicherheit umgangen

Mit der Untersuchung des Vorfalls wurde das Arbeitsinspektorat Leoben beauftragt. Die Ermittlungen ergaben, dass der junge Arbeiter die an der Anlage vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen umgangen hatte. Ein Fremdverschulden schließen die Behörden nach aktuellem Stand aus.

Die polizeilichen Erhebungen dauern weiterhin an.