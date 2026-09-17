Teslas fahrerloses Cybercab rollt – doch die US-Verkehrsbehörde bremst den Hersteller mit einer dringenden Forderung aus.

Kaum hatte Tesla sein fahrerloses Cybercab am 3. September in Austin (Texas) in den kommerziellen Betrieb geschickt, meldete sich auch schon die US-Bundesbehörde für Straßenverkehrssicherheit zu Wort. Die NHTSA hat den Elektroautohersteller aufgefordert, bis zum 30. September detaillierte Informationen zur Zertifizierung und Sicherheitskonformität des autonomen Fahrzeugs vorzulegen.

Behördliche Kernfragen

Im Mittelpunkt der behördlichen Anfrage steht eine grundlegende Frage: Was passiert im Notfall? Das Cybercab verfügt über keinerlei konventionelle Bedienelemente – weder Lenkrad noch Bremspedal noch Rückspiegel. Die NHTSA will daher wissen, ob das Fahrzeug in einer Ausnahmesituation überhaupt manuell übernommen werden kann und ob während des Zertifizierungsprozesses möglicherweise temporäre Steuerungseinrichtungen verbaut waren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Für Tesla ist das nicht bloß eine bürokratische Hürde, sondern ein Balanceakt zwischen technologischem Ehrgeiz und regulatorischer Realität. Bestehende Sicherheitsstandards wurden für Fahrzeuge mit menschlichen Fahrern entwickelt – ein vollständig autonomes Gefährt wie das Cybercab bewegt sich damit in einer rechtlichen Grauzone. Die NHTSA hat zwar im Juni angekündigt, einige Vorschriften für automatisierte Fahrsysteme überarbeiten zu wollen, doch bis dahin gelten die bisherigen Regeln unverändert.

Möglicher Ausweg

Einen möglichen Weg durch dieses regulatorische Dickicht bietet der sogenannte Ausnahmegenehmigungsprozess, der Herstellern erlaubt, bis zu 2.500 unkonventionelle Fahrzeuge pro Jahr auf die Straße zu bringen. Amazons Robotaxi-Tochter Zoox hat diesen Weg bereits erfolgreich beschritten und eine entsprechende Genehmigung für ihre fahrerlosen Shuttles erhalten.

Ob Tesla mit dem Cybercab denselben Pfad einschlägt und wie der Konzern die Anforderungen der Behörde fristgerecht erfüllen wird, bleibt vorerst offen.