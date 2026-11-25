Wien legt neue Zahlen zu Migration und Beschäftigung vor. Emmerling sieht Fortschritte, die ÖVP sieht vor allem Versäumnisse.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) hat am Mittwoch, 25. November, den neuen Integrations- und Diversitätsmonitor der Stadt Wien vorgelegt. Aus den Reihen der Wiener ÖVP kommt prompt Kritik an dem Bericht. Emmerling selbst hob bei der Präsentation Fortschritte in den Bereichen Bildung und Beschäftigung hervor.

Die Zahlen zur Bevölkerungsstruktur sind eindeutig: Mehr als jeder zweite Erwerbstätige in Wien hat mittlerweile einen Migrationshintergrund. Unter den jungen Menschen bis 20 Jahre kommt bei 70 Prozent zumindest ein Elternteil aus dem Ausland.

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ÖVP-Kritik

ÖVP-Integrationssprecherin Caroline Hungerländer spricht angesichts des Berichts von einer „bittere Enttäuschung“. Drei Jahre sei daran gearbeitet worden, herausgekommen sei eine erneute Aufzählung altbekannter Probleme. Konkrete Lösungsansätze und messbare Ziele vermisse sie hingegen. Hungerländer stößt sich zudem daran, dass Emmerling Wien als „Stadt der Zuwanderung“ bezeichnet. Aus ihrer Sicht komme es nicht darauf an, wie viele Menschen in die Stadt ziehen, sondern darauf, wie gut ihre Integration gelingt.

Die Wiener Volkspartei verlangt seit Jahren, dass der Integrationsmonitor auch den politischen Islam berücksichtigt. Hungerländer fordert darüber hinaus, Gewalt im Zusammenhang mit sogenannten Ehrvorstellungen gesondert statistisch zu erfassen.

Sorge um Bildung

Besonders der Blick auf die Bildung bereitet der Wiener ÖVP Sorgen. Nach Angaben Hungerländers ist der Anteil jener 15- bis 19-Jährigen mit Drittstaaten-Migrationshintergrund, die nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung absolvieren, um rund 43 Prozent gestiegen. Mittlerweile sei davon knapp jeder Fünfte in dieser Gruppe betroffen.

Großen Aufholbedarf ortet die ÖVP auch bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen mit Migrationshintergrund. Aus den erhobenen Zahlen müssten politische Konsequenzen gezogen werden, fordert Hungerländer.