Ein Kind verliert im Gartenpool den Halt. Die Überwachungskamera zeigt, wer in diesem Moment zur Stelle ist und nicht zögert.

Ein zweijähriges Mädchen ist am 20. November in einem Swimmingpool im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso in Bedrängnis geraten. Eine Überwachungskamera, die auf das Becken im Garten gerichtet war, zeichnete die Szene auf. Maitê, so der Name der Kleinen, trug einen Badeanzug und stieg die Stufen ins Wasser hinab, als sie plötzlich den Halt verlor. Sie fand keinen Stand mehr, und ihr Kopf ging unter Wasser.

Retterin Tereza

Tereza, eine Golden-Retriever-Hündin, lief herbei, sprang in den Pool und schwamm zu dem Mädchen. An ihrem Körper fand Maitê Halt. Kurz darauf sprangen auch die Mutter und die ältere Schwester ins Wasser, um das Kind aus dem Becken zu holen.

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Die Mutter, die Fitnesstrainerin Gladissa Filbido, schilderte, ihre Tochter gehe für gewöhnlich nie allein zum Pool. Stets warte das Mädchen, bis jemand mit ihm ins Wasser steige. Sie selbst sei nur für wenige Augenblicke ins Haus gegangen, um ein Stück Kuchen zu holen. Im Gespräch mit news.com.au gab Filbido an, die Familie habe sich zu diesem Zeitpunkt im Haus ihrer Schwägerin aufgehalten. Der Schwägerin gehört auch die Hündin.

Warnung an Eltern

Um andere Eltern für die Gefahren zu sensibilisieren, die Swimmingpools für kleine Kinder bergen, stellte Filbido die Aufnahme auf Instagram. Das Video wurde mehr als 32 Millionen Mal aufgerufen. „Innerhalb von zwei Sekunden kann eine Tragödie geschehen“, warnte sie.