Der Fernseher liegt im fremden Wagerl, bezahlt ist er nicht. Wer am Black Friday zugreift, riskiert mehr als einen bösen Blick.

Ein begehrtes Schnäppchen liegt im Einkaufswagen eines anderen Kunden und ist noch nicht bezahlt. Darf man es sich am Black Friday trotzdem nehmen? In Österreich entscheidet nicht allein, wem die Ware gehört, sondern auch, wer sie bereits in Besitz hat. Fernseher oder Smartphones: Sind die Stückzahlen bei Rabattaktionen begrenzt, entsteht schnell Konkurrenz um die letzten verfügbaren Produkte.

Besitz im Einkaufswagen

Solange der Kunde nicht an der Kassa zahlt und das Eigentum damit übergeht, gehört die Ware grundsätzlich weiterhin dem Händler. Schon vorher kann ein Kunde aber gesetzlich geschützten Besitz an ihr erlangen, nämlich dann, wenn er das Produkt in seinen Einkaufswagen legt.

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Vor eigenmächtigen Besitzstörungen schützt § 339 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB). Die Bestimmung lautet: „Der Besitz mag von was immer für einer Beschaffenheit seyn, so ist niemand befugt, denselben eigenmächtig zu stören.“ Greift jemand ohne Zustimmung des Kunden in dessen Wagerl und nimmt die Ware heraus, kann das eine Besitzstörung sein. Der Betroffene kann grundsätzlich auf gerichtlichem Weg verlangen, dass der Eingriff unterbleibt, und den Ersatz eines nachweisbaren Schadens fordern.

Hausrecht des Betreibers

Zusätzlich gilt im Geschäft das Hausrecht des Betreibers. Mitarbeiter können einschreiten, wenn um Aktionsware gestritten wird, jemand in fremde Einkaufswagen greift oder eine Aufforderung, damit aufzuhören, missachtet wird. Unter entsprechenden Umständen kann sogar ein Hausverbot ausgesprochen werden.