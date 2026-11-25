Mitten im Weihnachtsgeschäft drohen Österreichs Geschäften Warnstreiks. Der ÖGB hat bereits grünes Licht gegeben – nun entscheidet eine weitere Verhandlungsrunde, ob Beschäftigte tatsächlich die Arbeit niederlegen.

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden über den neuen Handelskollektivvertrag spitzt sich der Konflikt zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern zu. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, erteilte der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) die offizielle Streikfreigabe. Sollte auch die vierte Verhandlungsrunde am Montag, dem 30. November, ohne Einigung enden, kündigt die Gewerkschaft GPA erste Warnstreiks an. Damit könnten Arbeitsniederlegungen ausgerechnet in die umsatzstarke Vorweihnachtszeit fallen.

Hunderttausende Beschäftigte betroffen

Die Verhandlungen betreffen österreichweit rund 420.000 Handelsangestellte und 19.000 Lehrlinge. Die Positionen liegen weiterhin deutlich auseinander. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter um 2,1 Prozent sowie eine einmalige Zahlung von 350 Euro an. Die Gewerkschaft verlangt dagegen 3,8 Prozent mehr Gehalt. Zusätzlich fordert sie bessere Arbeitsbedingungen, Zuschläge für Mehrarbeit und kurzfristiges Einspringen, eine verbindliche Fünftagewoche sowie einen leichteren Zugang zur sechsten Urlaubswoche.

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So viel Geld steht auf dem Spiel

Wie groß die Unterschiede tatsächlich sind, zeigt ein Blick auf die aktuellen Mindestgehälter. In der niedrigsten Beschäftigungsgruppe A liegt das kollektivvertragliche Mindestgehalt derzeit bei 2.090 Euro brutto monatlich. Mit dem Angebot der Arbeitgeber würde es um rund 44 Euro monatlich steigen. Die Forderung der Gewerkschaft würde dagegen ein Plus von rund 79 Euro brutto bedeuten.

Auf 14 Monatsgehälter gerechnet wären das etwa 614 Euro beziehungsweise 1.112 Euro zusätzlich pro Jahr. Beim Arbeitgeberangebot kämen einmalig weitere 350 Euro hinzu. Die Wirtschaftskammer argumentiert deshalb, dass ihr Gesamtpaket beim Mindestgehalt im ersten Jahr einem Plus von rund 3,3 Prozent entspreche und damit die rollierende Inflation ausgleiche. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Die 350 Euro sind eine Einmalzahlung und erhöhen das laufende Gehalt nicht dauerhaft.

Gewerkschaft erhöht den Druck

GPA-Verhandlungsleiterin Linda Keizer fordert von den Arbeitgebern ein deutlich verbessertes Angebot. Die Beschäftigten würden gerade im Weihnachtsgeschäft wesentlich zum Erfolg des Handels beitragen. Wer ihren vollen Einsatz verlange, müsse sie entsprechend bezahlen, argumentiert Keizer.

Bereits nach der dritten ergebnislosen Verhandlungsrunde hatte die GPA österreichweite Betriebsversammlungen und vorsorgliche Streikbeschlüsse angekündigt. Mit der nun erteilten Streikfreigabe ist der Weg für tatsächliche Arbeitsniederlegungen offen.

Arbeitgeber warnen vor schwieriger Lage

Die Wirtschaftskammer verweist dagegen auf die angespannte Situation vieler Handelsbetriebe. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, erklärte nach der dritten Verhandlungsrunde, dass der Handel seit zwölf Quartalen in Folge ein reales Umsatzminus verzeichne. Steigende Kosten und wirtschaftliche Unsicherheit würden die Spielräume für höhere Gehälter einschränken. Nach einer WIFO-Prognose rechnen die Arbeitgeber für das Gesamtjahr 2026 mit einem realen Nullwachstum im Handel. Die Gewerkschaft sieht hingegen die Beschäftigten durch die weiterhin hohen Lebenshaltungskosten belastet.

Was bedeutet das für Kunden?

Sollte die vierte Verhandlungsrunde scheitern, könnten Warnstreiks bereits in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Für Kunden könnte das bedeuten, dass einzelne Geschäfte vorübergehend geschlossen bleiben, später öffnen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen.

Welche Handelsketten, Filialen oder Bundesländer tatsächlich betroffen wären, ist derzeit nicht bekannt. Auch konkrete Streiktermine und die Dauer möglicher Arbeitsniederlegungen wurden noch nicht veröffentlicht. Ein flächendeckender Stillstand des Handels ist somit keineswegs beschlossen.

Dürfen Beschäftigte streiken?

In Österreich ist die Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik grundrechtlich geschützt. Eine Kündigung oder Entlassung allein wegen einer legitimen Streikteilnahme ist rechtswidrig und kann rechtlich bekämpft werden. Während des Streiks besteht allerdings grundsätzlich kein Anspruch auf Gehaltszahlung. Bei vom ÖGB freigegebenen Streiks können Gewerkschaftsmitglieder unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Streikunterstützung erhalten.

Entscheidend wird nun der 30. November: Finden Gewerkschaft und Arbeitgeber keine Einigung, könnten die angekündigten Warnstreiks das Weihnachtsgeschäft in Teilen Österreichs beeinträchtigen.