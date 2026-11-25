Dicke Socken, warme Decken und trotzdem ständig kalte Hände oder Füße? Dahinter steckt nicht immer nur das Winterwetter. In manchen Fällen kann das anhaltende Frieren auf gesundheitliche Probleme hinweisen.

Kurzzeitig kalte Finger sind im Winter nichts Ungewöhnliches. Wenn einem aber selbst in beheizten Räumen nicht richtig warm wird, kann das unterschiedliche Ursachen haben. Neben Körperbau und Stoffwechsel kommen auch Eisenmangel, eine Schilddrüsenunterfunktion oder Durchblutungsstörungen infrage.

Bei niedrigen Temperaturen verengt der Körper die Blutgefäße in Händen und Füßen. Dadurch fließt weniger warmes Blut in diese Regionen. Gleichzeitig wird die Wärmeversorgung lebenswichtiger Organe im Körperinneren geschützt.

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Wie stark jemand friert, hängt unter anderem von der Muskelmasse, dem Körperfettanteil, dem Alter und hormonellen Faktoren ab. Auch Schlafmangel, Erschöpfung und anhaltender Stress können das Kälteempfinden beeinflussen.

Schilddrüse als mögliche Ursache

Wer ständig friert, sollte auch an eine mögliche Schilddrüsenunterfunktion denken. Dabei produziert die Schilddrüse zu wenige Hormone, wodurch sich verschiedene Stoffwechselvorgänge verlangsamen können.

Neben einer ausgeprägten Kälteempfindlichkeit treten häufig weitere Beschwerden auf. Dazu gehören anhaltende Müdigkeit, Gewichtszunahme, trockene Haut, Verstopfung und Haarausfall. Die Beschwerden entwickeln sich oft schleichend und können auch andere Ursachen haben. Ob tatsächlich eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, lässt sich durch entsprechende Blutuntersuchungen feststellen.

Auch Eisenmangel kann dahinterstecken

Eine weitere mögliche Ursache ist Eisenmangel. Der Körper benötigt Eisen unter anderem zur Herstellung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, der Sauerstoff im Blut transportiert. Bereits ein Eisenmangel kann Müdigkeit, Erschöpfung und verstärktes Frieren begünstigen. Bei einem ausgeprägten Mangel kann eine Blutarmut entstehen.

Betroffene fühlen sich häufig abgeschlagen, sind weniger leistungsfähig und wirken mitunter auffallend blass. Ob ein Eisenmangel vorliegt, kann ärztlich anhand geeigneter Blutwerte untersucht werden. Eisenpräparate sollten nicht ohne Abklärung der Ursache eingenommen werden.

Wenn Finger plötzlich weiß oder blau werden

Werden Finger bei Kälte plötzlich weiß oder bläulich, fühlen sich taub an oder beginnen zu schmerzen, könnte ein Raynaud-Phänomen dahinterstecken. Dabei verengen sich kleine Blutgefäße vorübergehend besonders stark. Beim erneuten Erwärmen können die Finger rot werden, kribbeln oder schmerzen. Nicht bei allen Betroffenen treten jedoch sämtliche Farbveränderungen auf.

Häufig ist das Raynaud-Phänomen harmlos. In manchen Fällen kann es aber im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen oder anderen Gefäßerkrankungen auftreten. Auch Stress, Nikotin und bestimmte Medikamente können entsprechende Beschwerden auslösen oder verstärken.

Durchblutung und Diabetes

Weitere mögliche Ursachen sind Erkrankungen der Blutgefäße und bestimmte Kreislaufprobleme. Ein niedriger Blutdruck kann beispielsweise mit Kältegefühl, Schwindel und Müdigkeit einhergehen. Allerdings lässt sich dauerhaftes Frieren nicht allein durch einen niedrigen Blutdruck erklären.

Auch Diabetes mellitus kann eine Rolle spielen. Langfristig erhöhte Blutzuckerwerte können Nerven und Blutgefäße schädigen. Dadurch kann sich insbesondere an den Füßen das Temperatur- und Schmerzempfinden verändern. Kalte Hände oder Füße allein reichen jedoch nicht aus, um auf Diabetes zu schließen.

Was gegen ständiges Frieren hilft

Mehrere dünne Kleidungsschichten können den Körper besser vor Wärmeverlust schützen als eine einzelne ungeeignete Schicht. Warme Socken, Handschuhe und eine Mütze helfen zusätzlich. Regelmäßige Bewegung fördert die Durchblutung und erzeugt Körperwärme. Auch ausreichendes Essen und Trinken sind wichtig.

Wer trotz warmer Kleidung und Bewegung dauerhaft friert, sollte die Ursache ärztlich abklären lassen. Je nach Beschwerden können ein Blutbild, eine Untersuchung der Eisenwerte oder eine Überprüfung der Schilddrüse sinnvoll sein. Besonders aufmerksam sollte man werden, wenn zusätzlich starke Müdigkeit, Schwindel, ungewöhnliche Farbveränderungen oder Taubheitsgefühle auftreten.

Werden einzelne Finger oder Zehen plötzlich stark schmerzhaft, auffallend blass oder blau und bessert sich das auch beim Erwärmen nicht, ist rasche medizinische Hilfe notwendig.

Nicht jedes Kältegefühl ist ein Krankheitszeichen. Hält es jedoch ungewöhnlich lange an oder treten weitere Beschwerden auf, sollte man es nicht einfach als typisches Winterproblem abtun.