Frost beißt in die Ohren, doch die Lösung hängt längst an der Jacke. Ein Lifehack aus dem Fernsehen zeigt, wo sie sich versteckt.

Selbst in einer dicken Winterjacke werden die Ohren in der kalten Jahreszeit rasch eiskalt. Trägt die Jacke eine Kapuze mit Fellbesatz, kann ein einziger Handgriff Linderung bringen.

Wie das Portal chip.de berichtet, hat der Lifehack-Instagrammer @aboutmalte den Tipp im Frühstücksfernsehen vorgeführt.

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Der Handgriff

Dazu schlägt man den Fellrand der Kapuze nach innen, damit das weiche Material direkt auf den Ohren aufliegt. Möglich ist das bei Modellen mit umklappbarem Fellbesatz, darunter Parkas und Daunenjacken.

Dämmschicht am Ohr

Das Fell legt sich so als zusätzliche Dämmschicht um die Ohren und kann Wind und Kälte abhalten. Optisch tut sich an der Jacke kaum etwas.

Unter Umständen braucht es deshalb weder Mütze noch Ohrenschützer.