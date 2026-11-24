Schnelles Geld per Klick: Eine 43-Jährige glaubt dem Versprechen. Eine Nacht später bereut sie es, doch die Forderungen wachsen weiter.

Auf Social Media warb ein Coach für seine „Gold Masterclass“ und stellte in Aussicht, dass Teilnehmer damit rasch viel Geld verdienen könnten. Eine Frau fand die angepriesenen Verdienstchancen überzeugend. Magdalena F. (Name geändert) nahm über WhatsApp Kontakt zum Anbieter auf. Die 43-Jährige ging in der Folge einen Vertrag über mehr als 3.500 Euro ein.

Rücktritt ignoriert

Nach einer durchwachten Nacht reute sie der Abschluss, und sie erklärte am nächsten Tag den Rücktritt. Möglich war das nach dem Konsumentenschutzgesetz, da der Vertrag im Fernabsatz zustande gekommen war. Bei Fernabsatzverträgen beträgt die Rücktrittsfrist 14 Tage, die Rücktrittserklärung ist an keine bestimmte Form gebunden.

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Der Zahlungsdienstleister kümmerte sich nicht um den Rücktritt und forderte weiter Geld ein. Am Ende kam ein Inkassobüro ins Spiel. Weil zusätzliche Kosten anfielen, wuchs die Forderung auf rund 4.000 Euro an. Hilfe suchte die Frau bei der Konsumentenberatung der Arbeiterkammer Wien. Nachdem die AK aktiv geworden war, wurden alle Forderungen gestrichen.

Warnung der AK

Tamara Wechner von der Konsumentenberatung der AK Wien warnt: „In unserer Beratung begegnen wir immer häufiger Coaching-Angeboten, die ein schnelles Vermögen versprechen“. Hinter den Versprechungen auf hohe Einkünfte stecke häufig nur wenig Substanz. Schon ein paar unüberlegte Klicks könnten in einem kostspieligen Vertrag enden. Wechner empfiehlt, derartige Offerten vor dem Abschluss sorgfältig unter die Lupe zu nehmen und die Entscheidung reiflich abzuwägen. Sie appelliert: „Lassen Sie sich nicht von vermeintlich lukrativen Angeboten blenden.“