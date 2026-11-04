24-Stunden-Betreuung in Österreich: Betreuerin sollte bleiben, dann forderte die Agentur plötzlich 950 Euro

Die Familie wollte weiter auf eine vertraute Betreuerin zählen. Doch nach dem Ende der Zusammenarbeit mit der Agentur folgte eine Forderung über 950 Euro. Der Fall zeigt, worauf du beim Wechsel einer Vermittlungsagentur achten solltest.

Wenn jemand die täglichen Abläufe kennt, Sicherheit gibt und Vertrauen gewonnen hat, möchte man diese Person ungern verlieren. Genau das macht einen Agenturwechsel in der 24-Stunden-Betreuung so heikel: Die Vermittlung soll enden, die Betreuung möglichst weitergehen. Dabei reicht der Blick in einen einzigen Vertrag oft nicht aus.

Warum die Agentur 950 Euro verlangte

Einen solchen Streit schildert der Verein für Konsumenteninformation in einem am 29. Oktober 2026 veröffentlichten Beratungsfall. Die Ereignisse spielten sich bereits im Frühjahr ab. Laut Bericht hatte die Agentur Chimborasso selbst gekündigt. Als Grund nannte sie die Missachtung von Vereinbarungen und Empfehlungen.

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Die bisherige Betreuungskraft bot nach Darstellung der Tochter an, bis zur Übernahme durch eine neue Agentur zu bleiben. Danach forderte das Unternehmen von der Familie 950 Euro wegen behaupteter Abwerbung. Auch die Betreuungskraft sollte 550 Euro zahlen. Die Tochter bestritt die Abwerbung.

Der entscheidende Punkt laut VKI: Die herangezogene Klausel knüpfte die 950-Euro-Zahlung an eine Kündigung durch die Kundin. Gekündigt hatte jedoch die Agentur. Diese verwies auf die Verhinderung von Preisdumping und Schwarzarbeit sowie faire Arbeitsbedingungen. Nach der Intervention kündigte sie die Stornierung der Rechnungen und den Verzicht auf weitere rechtliche Schritte an.

Ein Beratungserfolg, kein Gerichtsurteil. Aus diesem Fall folgt auch nicht, dass jede Gebühr beim Agenturwechsel unzulässig wäre.

Agentur wechseln und Betreuerin behalten: Drei Verträge zählen

Bei selbstständiger Personenbetreuung können drei verschiedene Vertragsbeziehungen bestehen. Jede beantwortet andere Fragen:

• Der Vermittlungsvertrag mit der Agentur: Hier stehen die Vermittlung, vereinbarte laufende Leistungen und die dafür verlangten Entgelte. Vertragspartner kann die betreute Person oder jemand sein, der den Vertrag zu ihren Gunsten abschließt.

• Der Betreuungsvertrag mit der Betreuungskraft: Er regelt die Betreuung selbst, die vereinbarten Tätigkeiten, das Honorar und die Beendigung. Auch die Vertretung bei Verhinderung gehört zu den wichtigen Punkten.

• Der Organisationsvertrag zwischen Betreuungskraft und Agentur: Darin können eigene Leistungen, Gebühren und Bindungen der Betreuungskraft geregelt sein.

Wenn du den Vermittlungsvertrag beendest, sind damit nicht automatisch alle Fragen der übrigen Verträge erledigt. Auch die Betreuungskraft muss ihre eigenen Verpflichtungen prüfen können. Dass eine Familie sie behalten möchte, ersetzt weder ihre Zustimmung noch die Klärung ihrer Vertragslage.

Welche Beschäftigungsverbote Grenzen haben

Manche Verträge sehen vor, dass eine vermittelte Betreuungskraft nach dem Ende der Agenturzusammenarbeit nicht weiter für dieselbe Person tätig sein darf. Bei einem Verstoß drohen Zahlungen. Solche Bestimmungen können sowohl die Familie als auch die Betreuungskraft betreffen.

Das Konsumentenportal des Sozialministeriums bezeichnet zeitlich unbegrenzte oder besonders weitgehende Verbote als unwirksam. Bei zeitlich begrenzten Verboten verweist es dagegen auf eine nicht abschließend geklärte Rechtslage.

Deshalb solltest du eine konkrete Klausel prüfen lassen. Wichtig sind ihr Wortlaut, ihre Reichweite und die Frage, welches Ereignis eine Zahlung überhaupt auslösen soll. Eine Unterschrift allein beantwortet nicht, ob die Bestimmung rechtlich hält.

Diese Kündigungsfrist solltest du einplanen

Für Vermittlungs- und Betreuungsverträge erläutert das Ministerium eine ordentliche Kündigung mit zwei Wochen Frist zum jeweiligen Monatsletzten, ohne Angabe von Gründen. Bei einem wichtigen Grund kommt eine vorzeitige Beendigung in Betracht. Auch für den Organisationsvertrag ist eine beiderseitige Kündigungsmöglichkeit mit zwei Wochen Frist zum Kalendermonatsende vorgesehen.

Ein einfaches Fristenbeispiel: Soll der Vertrag zum 30. November enden, muss die Kündigung grundsätzlich spätestens am 16. November zugehen. Erst an diesem Tag einen Brief abzuschicken, kann zu spät sein.

Kündige nachweisbar und schriftlich. Halte außerdem fest, welcher Vertrag enden soll. Gerade wenn die Betreuungskraft bleibt, braucht es eine klare Abstimmung über die weitere Betreuung.

Wofür zahlst du nach dem Wechsel noch?

Beim Preisvergleich zählt mehr als eine wegfallende Agenturgebühr. Hat die Agentur bisher die Anreise, Ersatzkräfte oder die Unterstützung bei Konflikten organisiert? Dann muss geklärt werden, wer diese Aufgaben künftig übernimmt und was das kostet.

Seit September 2024 müssen Vermittlungsagenturen ein detailliertes Kostenblatt bereitstellen. Darin sollen einzelne und laufende Leistungen, Gesamtkosten und Zahlungsmodalitäten transparent sein. Es muss bereits bei der ersten Kontaktaufnahme zugänglich sein und vor Vertragsabschluss übermittelt werden.

Prüfe auch den Zahlungsweg: Geht das Honorar direkt an die Betreuungskraft oder zieht es die Agentur für sie ein? Für eine solche Inkassovollmacht gelten eigene Regeln. Sie muss mit der Betreuungskraft individuell ausgehandelt und schriftlich ausgefertigt werden; ihre Beendigung muss jederzeit möglich sein. Dadurch enden aber nicht automatisch die übrigen Verträge oder berechtigte offene Forderungen.

Fünf Fragen vor dem Agenturwechsel

Bevor du eine Fortsetzung vereinbarst, solltest du diese Punkte schriftlich klären:

• Welche Unterlagen gelten? Sammle Verträge, AGB, Kostenblatt, Kündigung und bisherige Rechnungen. Die Betreuungskraft prüft ihre eigenen Dokumente.

• Worauf stützt sich eine Forderung? Verlange die konkrete Klausel, den behaupteten Auslöser und eine nachvollziehbare Aufschlüsselung.

• Wer möchte weitermachen? Besprich mit der Betreuungskraft die weiteren Bedingungen, Tätigkeiten und Honorare.

• Wer springt bei einem Ausfall ein? Kläre Ersatzbetreuung, Notfallkontakte und bisherige Organisationsaufgaben der Agentur.

• Wer bekommt welches Geld? Halte Zahlungsempfänger, Fälligkeiten und die Abrechnung bis zum Wechsel fest.

Eine direkte Fortsetzung ohne Agentur ist nicht automatisch Schwarzarbeit oder ein Arbeitsverhältnis. Entscheidend sind die tatsächlichen Umstände und die rechtlichen Voraussetzungen. Der Begriff Personenbetreuung bedeutet zudem keine uneingeschränkte Berechtigung zu beruflicher Krankenpflege.

Förderung und Hilfe bei einem Streit

Für zwei selbstständige Betreuungskräfte sind bei erfüllten Voraussetzungen insgesamt bis zu 800 Euro Förderung monatlich möglich. Bei einer selbstständigen Kraft sind grundsätzlich 400 Euro vorgesehen. Betreut sie mindestens 28 Tage durchgehend, gibt es eine besondere 800-Euro-Regel. Kläre Änderungen und nötige Nachweise mit der Landesstelle des Sozialministeriumservice. Allein aus einem Agenturwechsel lässt sich nicht ableiten, ob eine Förderung unverändert weiterläuft.

Bei strittigen Vertragsklauseln helfen Konsumentenschutzeinrichtungen wie Arbeiterkammer oder VKI bei der Einordnung. Scheitert eine Einigung mit dem Unternehmen, kann auch die kostenlose Verbraucherschlichtung eine Möglichkeit sein. Die Teilnahme des Unternehmens ist freiwillig.

Für einen guten Wechsel müssen schließlich beide Seiten Klarheit haben: die Familie über die weitere Versorgung und die Betreuungskraft über ihre eigenen Bedingungen.