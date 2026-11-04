Mietwagen: Abgegeben und trotzdem zur Kasse gebeten

Der Schlüssel ist zurückgegeben, die Reise vorbei. Doch eine spätere Abbuchung kann den Mietwagen plötzlich teurer machen. Ein aktueller Fall in Österreich zeigt, warum es auf Vertragsklauseln und deine Belege ankommt.

Ein Kratzer, ein angeblich verschmutzter Innenraum oder zusätzliche Gebühren: Kommt die Forderung erst nach der Rückgabe, lässt sich der Zustand des Autos nicht mehr gemeinsam prüfen. Genau deshalb lohnt sich der Blick auf die Unterlagen schon vor dem letzten Gang zum Schlüsselkasten.

38 Klauseln beim Autovermieter beanstandet

Der Verein für Konsumenteninformation veröffentlichte am 2. November 2026 das Ergebnis einer Abmahnung der AUSTRAUTO GmbH, die unter der Marke Dryyve auftritt. Im Auftrag des Sozialministeriums erreichte er eine Unterlassungserklärung zu 38 Vertragsklauseln. Laut VKI darf der Anbieter die erfassten Bestimmungen weder weiter verwenden noch sich darauf berufen.

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Darunter sind weit gefasste Ermächtigungen zum unwiderruflichen Einzug sämtlicher Mietkosten. Besonders relevant für die Rückgabe: Eine Klausel sollte Kunden für Schäden haften lassen, die nach der Rückgabe bis zum Abschluss der internen Fahrzeugkontrolle festgestellt werden. Eine weitere betraf die Haftung bis zur Bearbeitung des Protokolls bei Rückgaben außerhalb der Öffnungszeiten.

Die Erklärung ist ein außergerichtliches Ergebnis, kein Gerichtsurteil. Weitere Kautionsbestimmungen und Vertragsstrafen werden laut VKI noch geprüft. Der Anbieter weist auf seiner Website auf eine Überarbeitung der AGB hin.

Eine spätere Rechnung wird dadurch nicht automatisch unberechtigt. Entscheidend bleibt, worauf die konkrete Forderung beruht.

Warum die Rückgabe so wichtig ist

Schlüsselabgabe und Fahrzeugkontrolle können zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden. Stellst du den Wagen abends ab, wird er möglicherweise erst später besichtigt. Für einen Streit ist dann wichtig, was bei deiner Rückgabe dokumentiert wurde und wann der behauptete Schaden festgestellt wurde.

Versuche deshalb, den Wagen während der Öffnungszeiten gemeinsam mit einem Mitarbeiter zu prüfen. Vergleiche den Zustand mit dem Übernahmeprotokoll. Lass bereits vorhandene Schäden berücksichtigen und dir eine Kopie des Rückgabeprotokolls geben.

Unterschreibe keine Angaben, die du nicht verstehst oder für falsch hältst. Bitte darum, abweichende Feststellungen und deinen Einwand im Protokoll festzuhalten. Eine bloße Unterschriftsverweigerung ersetzt deine eigenen Belege nicht.

Diese Fotos helfen bei späteren Nachforderungen

Fotografiere das Fahrzeug bei der Übernahme und bei der Rückgabe. So lässt sich der Zustand zu beiden Zeitpunkten vergleichen. Achte auf gut erkennbare Aufnahmen statt auf ein einziges hastiges Bild:

• Außenansichten: alle Fahrzeugseiten, Kennzeichen und auffällige Stellen. Vorhandene Schäden zusätzlich im Detail aufnehmen.

• Innenraum: Sitze, Fußräume und Kofferraum dokumentieren, besonders wenn später Reinigungskosten strittig werden könnten.

• Anzeigen: Kilometerstand und Tankfüllstand fotografieren, bei Elektroautos auch den Akkustand.

• Rückgabeort: Bei unbesetzter Station den abgestellten Wagen, den Parkplatz und die geschlossene Station festhalten. Dokumentiere die vereinbarte Schlüsselabgabe, soweit möglich.

Bewahre Originaldateien, Tankbelege und sämtliche Protokolle auf. Fotos unterstützen deine Darstellung, entscheiden einen Streit aber nicht allein. Wichtig bleiben auch Vertrag, Rückgabezeitpunkt und sonstige Unterlagen.

Kaution blockiert oder Geld tatsächlich abgebucht?

Auf der Kartenabrechnung können unterschiedliche Vorgänge ähnlich aussehen. Kläre deshalb zuerst mit deinem Kartenanbieter, was genau passiert ist.

Eine Reservierung der Kaution kann deinen verfügbaren Kartenrahmen einschränken, obwohl der Betrag noch nicht endgültig eingezogen wurde. Eine tatsächliche Abbuchung ist dagegen bereits eine Belastung, die du bei einem Streit konkret reklamieren kannst.

Davon getrennt ist die Frage, ob der Vermieter überhaupt einen berechtigten Anspruch hat. Dass er einen Betrag abbucht oder eine Rechnung ausstellt, beantwortet noch nicht, ob du den behaupteten Schaden zu tragen hast.

Was du bei einer Schadensforderung verlangen solltest

Bitte den Vermieter schriftlich um die konkrete Vertragsgrundlage und eine nachvollziehbare Erklärung. Welcher Schaden ist gemeint? Wann wurde das Fahrzeug kontrolliert? Was zeigen Übernahme- und Rückgabeprotokoll? Welche Fotos liegen vor?

Auch die Höhe muss nachvollziehbar sein. Das Europäische Verbraucherzentrum empfiehlt bei nachträglichen Schadensforderungen, Belege für die Verursachung sowie einen Reparaturnachweis oder eine Aufstellung der verrechneten Reparaturpauschale anzufordern. Eine bereits bezahlte Werkstattrechnung ist somit nicht die einzig denkbare Berechnungsgrundlage.

Prüfe außerdem deinen vereinbarten Versicherungsschutz, den Selbstbehalt und mögliche Ausschlüsse. Ein Schaden am Mietwagen ist eine andere Frage als ein Schaden, den du mit dem Fahrzeug bei anderen verursachst.

Ein Mustertext für deine schriftliche Reklamation

Wenn du eine Forderung tatsächlich bestreitest, kannst du beispielsweise schreiben:

„Zur Forderung vom [Datum] über [Betrag], Mietvertrag [Nummer], ersuche ich um die konkrete Vertragsgrundlage, die Übernahme- und Rückgabeprotokolle, datierte Schadenfotos und eine nachvollziehbare Berechnung. Bitte erläutern Sie, wann das Fahrzeug nach meiner Rückgabe kontrolliert wurde und worauf Sie die Zurechnung des Schadens zu meiner Miete stützen. Ich bestreite die Forderung aus folgenden Gründen: [Begründung]. Meine Belege füge ich bei.“

Passe den Text an den tatsächlichen Ablauf an. Trenne unstrittige Beträge von jenen, gegen die du Einwände hast. Gerichtliche Schreiben solltest du unabhängig von deiner laufenden Reklamation rechtzeitig prüfen lassen.

Kannst du die Kartenabbuchung zurückholen?

Kontaktiere neben dem Vermieter zeitnah deinen Kartenanbieter. Frage nach einem Chargeback, also einem Verfahren zur Rückbuchung nach den Regeln des Kartensystems. Reiche die Forderung, deine Reklamation, Protokolle und weitere Belege ein.

Voraussetzungen und Fristen hängen vom jeweiligen Verfahren ab. Warte deshalb nicht ab und lass dir die geltenden Fristen nennen. Eine erfolgreiche Rückbuchung ist nicht garantiert. Sie entscheidet auch nicht automatisch endgültig, ob der Vermieter zivilrechtlich Geld verlangen darf.

Wer bei einem Mietwagenstreit helfen kann

Bei Problemen mit einem österreichischen Unternehmen kommen Konsumentenschutzberatung und gegebenenfalls Verbraucherschlichtung infrage. Die Schlichtung ist kostenlos; die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig.

Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten kann das Europäische Verbraucherzentrum zuständig sein. Entscheidend sind unter anderem dein Wohnsitz und der Sitz des Vertragspartners. Eine Anmietung in Kroatien ist dabei anders einzuordnen als ein Vertrag mit einem Unternehmen in Serbien oder Bosnien und Herzegowina. Der Abholort allein sagt noch nicht, wer dein Vertragspartner ist.

Hebe deshalb auch die Buchungsbestätigung und die bei Abschluss geltenden Bedingungen auf. Wenn nach der Reise eine Forderung kommt, brauchst du mehr als die Erinnerung daran, das Auto ordentlich abgestellt zu haben.