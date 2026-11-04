34 Kinder vor verschlossenen Türen: Privatschule pleite

Nach den Herbstferien stehen 34 Kinder vor verschlossenen Türen. Eine Privatschule ist plötzlich Geschichte, die Stadt sucht nach Auswegen.

Die vivet-Privatschule in Wiener Neustadt hat ihren Betrieb ohne Vorwarnung und mit sofortiger Wirkung eingestellt. Der Trägerverein hat beim Landesgericht die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Für 34 Kinder gab es nach den Herbstferien keinen Schulplatz mehr.

Die Stadt arbeitet an individuellen Lösungen für die betroffenen Volks- und Mittelschüler. Bildungsstadtrat Philipp Gruber sagte gegenüber dem KURIER: „Die Schließung kam auch für uns sehr überraschend.“ Anfragen nimmt das Schulamt des Magistrats entgegen.

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Betrieben wurde die Schule vom Verein zur Förderung der vivet-Privatschule in der Werner-Heisenberg-Straße 7. Laut Gruber kommen 19 der betroffenen Schülerinnen und Schüler aus Wiener Neustadt selbst, die übrigen aus umliegenden Gemeinden. Aufgeteilt sind das 14 Volksschulkinder und 5 Schüler der Neuen Mittelschule.

Ersatzlösungen wolle man zügig anbieten, sagte der Bildungsstadtrat.

Konkursantrag

Wie der KSV1870 mitteilt, hat der Trägerverein beim Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Den Angaben des Schuldners zufolge belaufen sich die Passiva auf rund 132.000 Euro. Betroffen sind 14 Gläubiger und 10 Dienstnehmer.

Die Privatschule gibt an, Gehälter und Löhne bis September 2026 bezahlt zu haben. Als Ursache der Insolvenz nennt der KSV1870 kurzfristige Abmeldungen von Schülern, die zu Umsatzrückgängen geführt hätten. Direktorin Claudia Adrigan-Lang führte gegenüber Medien gesundheitliche Gründe und einen monatelangen Krankenstand an.

Schulgeschichte

Gestartet war die Privatschule 2020 mit 14 Kindern in zwei Klassen, zwischenzeitlich wuchs sie auf fünf Klassen mit insgesamt rund 60 Kindern an. Wegen dieses Zuwachses fiel 2024 die Entscheidung, in die Civitas Nova zu übersiedeln.

Betroffene Eltern in Wiener Neustadt erreichen das Schulamt unter schulen-kindergaerten@wiener-neustadt.at oder telefonisch unter 02622 373-234.