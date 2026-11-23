Er geht in den Wald und kehrt nicht zurück. Elf Tage lang bangt eine ganze Familie, bis ein Video zeigt, was die Retter am Ende finden.

Nach elf Tagen im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist ein 75-jähriger Pensionist lebend aufgefunden worden. Als man ihn entdeckte, war er stark geschwächt und nur noch mit Unterwäsche bekleidet. Janarino Ferreira dos Santos, Vater von zwölf Kindern, ist an Alzheimer und Bluthochdruck erkrankt und auf einem Auge blind. Am 20. November wurde er in einem Waldstück auf der Ilha Redonda entdeckt. Dieser Fundort liegt rund zehn Kilometer von jenem Punkt entfernt, an dem man ihn zuletzt gesehen hatte.

Großangelegte Suche

Am 10. November hielt er sich mit seiner Tochter und zwei Hunden auf einem Grundstück bei Macapá im Norden Brasiliens auf. Dann machte er sich in Richtung Wald auf. Die Tochter suchte nach ihm, konnte ihn aber nicht finden.

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An der Suche beteiligten sich Angehörige, Anwohner und Rettungskräfte. Unterstützt wurden sie von einer brasilianischen Spezialeinheit, die Hubschrauber, Drohnen und eine Wärmebildkamera einsetzte. Seine Enkelin Sara Monte richtete sich in der Zwischenzeit an die Öffentlichkeit: „Wir durchleben qualvolle Tage, wir schlafen nicht“, sagte sie.

Überleben im Wald

Im Wald ernährte sich der Vermisste von wilden Buriti-Früchten, trank aus natürlichen Quellen und richtete sich aus Blättern einfache Schlafstätten her. Möglicherweise kam ihm dabei seine frühere Tätigkeit als Landwirt und Goldsucher zugute, denn im Regenwald kannte er sich aus. Einem der Retter zufolge deuteten Spuren am Boden darauf hin, dass der Pensionist wiederholt im Kreis gegangen war.

In einer Videoaufnahme der Rettung hört man die Helfer jubeln: „Gott ist wunderbar!“ Auf einer Trage brachten die Einsatzkräfte den Mann aus dem dichten Wald und anschließend ins Spital.