Erst eine Uni, dann ein Konzern: Greta Thunberg setzt in Kopenhagen auf Protest mit Putzzeug. Nun hat die Justiz entschieden.

Für zwei Protestaktionen in Kopenhagen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg verurteilt worden.

Besetzte Universität

Im September 2024 besetzte sie zusammen mit fünf weiteren Personen Räumlichkeiten der Universität Kopenhagen. Mit dem propalästinensischen Protest wollte die Gruppe nach eigener Darstellung erreichen, dass die Hochschule ihre Kooperation mit israelischen Universitäten beendet. Thunberg wurde in der Folge vorübergehend festgenommen.

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Die zweite Aktion fand im Mai 2025 statt. Laut Urteil drangen Thunberg und weitere Aktivisten, ausgestattet mit Putzutensilien, in Räume des Reedereikonzerns Maersk ein, um dort symbolisch für Sauberkeit zu sorgen. Der Protest galt demnach dem Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch das Unternehmen.

Bereits früher war Thunberg bei mehreren Protestaktionen festgenommen und mit Geldstrafen belegt worden.

Weltweite Bekanntheit

Weltweit bekannt wurde sie als Schülerin durch ihren „Schulstreik fürs Klima“. Aus ihrem anfangs einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag ging die internationale Klimabewegung Fridays for Future hervor. Seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 setzt Thunberg ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken zudem wiederholt dafür ein, auf die Lage der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen hinzuweisen.