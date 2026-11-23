Der Kaufpreis wirkt überwiesen, doch auf dem Konto bleibt es leer. Die Spur des Wagens führt über die Grenze, die Polizei folgt ihr schnell.

Die österreichische Polizei hat die Limousine eines italienischen Verkäufers sichergestellt, der zuvor Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden war. Rund 48 Stunden, nachdem die Anzeige eingegangen war, griffen die Beamten zu. Ein Unternehmer aus der italienischen Region Marken hatte seinen Wagen auf einer Online-Plattform zum Verkauf inseriert. Ein Interessent nahm Kontakt zu ihm auf und fixierte einen Termin bei einer Zulassungsstelle in Senigallia, wo der Halterwechsel über die Bühne gehen sollte.

Gefälschter Zahlungsbeleg

Bei der Übergabe präsentierte der angebliche Käufer die Bestätigung einer Sofortüberweisung über 26.500 Euro. Das Dokument erwies sich allerdings als Fälschung. Auf dem Konto des Verkäufers langte kein Geld ein. Am 19. November zeigte dieser den Vorfall bei den Carabinieri an.

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Ermittlungen im Ausland

Mit Recherchen und Ermittlungen im digitalen Raum kamen die Behörden einem 30-Jährigen aus einer anderen italienischen Provinz auf die Spur, der bereits polizeibekannt ist. Gegen ihn wurde wegen schweren Betrugs und Geldwäsche Anzeige erstattet.

Dank der internationalen Zusammenarbeit der Polizei konnten die Ermittler die Fährte des Fahrzeugs bis ins Ausland verfolgen. Vorerst bleibt der Wagen in Verwahrung. Vorgesehen ist, ihn nach Italien zu überstellen und dem rechtmäßigen Eigentümer auszuhändigen.