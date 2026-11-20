Ein 23-Jähriger soll für eine Betrügerbande Bargeld und Wertsachen abgeholt haben. Nach seiner Festnahme in Wien stoßen Ermittler auf Gold, Kokain und Munition.

Nach Betrugsfällen mit falschen Polizisten in den niederösterreichischen Bezirken Mödling und Korneuburg ist am Mittwoch, 18. November 2026, ein 23-Jähriger in Wien festgenommen worden. Der österreichische Staatsbürger soll zwischen Juli und Oktober als sogenannter Abholer für eine kriminelle Vereinigung tätig gewesen sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beläuft sich der entstandene Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Gold und Kokain sichergestellt

Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich nahmen den Verdächtigen gegen 15.25 Uhr in Wien-Liesing fest. Der Mann stammt aus Wien-Margareten. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnadresse entdeckten die Beamten 5.900 Euro Bargeld, 27 Goldmünzen und zwei Goldbarren. Diese Vermögenswerte sollen aus den Betrugshandlungen stammen.

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Darüber hinaus stellten die Ermittler rund 40 Gramm Kokain und drei Stück Munition sicher, darunter zwei Patronen für Faustfeuerwaffen und eine Patrone im Kaliber .22. Dem 23-Jährigen werden bislang zwei vollendete und eine versuchte Betrugstat vorgeworfen. Bei seiner Einvernahme verweigerte er die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Komplizen laufen. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

So funktioniert der Polizeitrick

Bei dieser Betrugsmasche kontaktieren die Täter ihre Opfer telefonisch und geben sich als Kriminalbeamte aus. Besonders häufig nehmen sie ältere Menschen ins Visier. Den Angerufenen wird beispielsweise erzählt, dass eine Einbrecherbande in ihrer Umgebung unterwegs sei und möglicherweise als Nächstes bei ihnen einbrechen werde. Um ihr Vermögen angeblich in Sicherheit zu bringen, sollen die Betroffenen Bargeld, Gold und andere Wertgegenstände der Polizei zur Verwahrung übergeben.

Anschließend wird ein Treffen organisiert, bei dem ein vermeintlicher Polizist oder ein anderer Beteiligter die Wertsachen abholt. Häufig setzen die Täter ihre Opfer dabei unter erheblichen Zeitdruck.

Polizei warnt vor manipulierten Telefonnummern

Mitunter verwenden Betrüger das sogenannte Call-ID-Spoofing. Dabei wird die angezeigte Telefonnummer manipuliert, damit der Anruf vertrauenswürdig erscheint. So kann beispielsweise eine deutsche Telefonnummer aufscheinen, obwohl der Anruf tatsächlich aus Afrika oder Asien erfolgt. Diese Erklärung der Polizei beschreibt die allgemeine Betrugsmasche und bedeutet nicht, dass die Anrufe im aktuellen Fall nachweislich aus diesen Regionen stammten.

Die Polizei betont deshalb: Echte Beamte verlangen am Telefon niemals, Bargeld, Gold oder andere Wertgegenstände zur Verwahrung zu übergeben. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden, keine Angaben zu seinem Vermögen machen und selbstständig den Polizeinotruf 133 wählen. Die Ermittler empfehlen außerdem, insbesondere ältere Familienangehörige über diese Betrugsmasche aufzuklären.