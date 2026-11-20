Ein Stück Papier staubt jahrelang im Regal vor sich hin. Ein Zwischenstopp in Magdeburg ändert für ein Paar aus Sachsen-Anhalt alles.

Zweieinhalb Jahre lang lag der Eurojackpot-Schein eines Paares aus dem Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt in einem Regal. Als die beiden ihn schließlich prüfen ließen, stand ein Gewinn von 250.246,20 Euro fest. Der Gewinn geht auf eine Ziehung im April 2024 zurück. Die beiden hatten 4,60 Euro für zwei Eurojackpot-Ziehungen gesetzt. Einen Blick auf den Schein wollten sie werfen, „wenn Zeit ist“.

Schon vier Wochen nach der Ziehung rief Lotto öffentlich dazu auf, die Gewinner zu finden. Da das Paar anonym und ohne Kundenkarte gespielt hatte, ließ sich kein direkter Kontakt herstellen. Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert mutmaßte damals: „Möglich, dass der Gewinn am Vorabend des 1. Mai nicht bemerkt wurde und die Spielquittung in Vergessenheit geraten ist.“

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Beleg in Magdeburg

Weil die beiden ohnehin in Magdeburg zu tun hatten, brachten sie den Beleg ins Lotto-Haus. Obwohl man ihm das Alter ansah, ließen sich alle wichtigen Angaben noch erkennen. Zeit, den Gewinn geltend zu machen, hätte das Paar noch bis Ende 2027 gehabt.

Reaktion des Paares

Ganz unvorbereitet traf die beiden die Nachricht nicht, denn eine gewisse Vorahnung hatten sie gehabt. Das Ergebnis mussten sie trotzdem erst verdauen. Gegenüber BILD sagte Lotto-Sprecherin Astrid Wessler: „Das muss man erst einmal sacken lassen“.

Mittlerweile ist das Geld auf dem Konto der beiden eingegangen. Einen konkreten Wunsch gibt es bislang nicht. „Sie wollen sich noch überlegen, wofür sie das Geld ausgeben“, sagte Wessler.