12 Millionen Euro gewonnen – doch der Lotto-Millionär bleibt verschwunden

Zwölf Millionen Euro, ein historischer Jackpot – und der Gewinner ist seit fast einem Monat spurlos verschwunden.

Vor knapp einem Monat schrieb das österreichische Lotto Geschichte: Erstmals überhaupt stand ein Achtfach-Jackpot bei „Lotto 6 aus 45″ auf dem Spiel – und ein einziger Spielteilnehmer aus der Steiermark traf alle sechs richtigen Zahlen. Er hatte für zwei Runden je sechs Quicktipps abgegeben und ist damit alleiniger Gewinner von zwölf Millionen Euro. Das Problem: Seit fast einem Monat hat sich der Mann nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet, das Geld wartet noch immer auf seinen rechtmäßigen Besitzer.

Der Andrang rund um die Ziehung war enorm. Innerhalb weniger Tage wurden 11,3 Millionen Tipps abgegeben, vor Trafiken bildeten sich teils lange Warteschlangen. Nun gibt es zumindest einen geografischen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Scheins. „Ich kann es auf die Obersteiermark eingrenzen, mehr geht aus Datenschutzgründen nicht“, erklärte Lotterien-Sprecher Günther Engelhart im ORF.

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Inhalt 1:

Gewinner schweigt

Weshalb der Gewinner bislang schweigt, bleibt ungeklärt. Engelhart hatte bereits gegenüber „Heute“ eine mögliche Erklärung ins Spiel gebracht: „Eine Vermutung ist, dass der Gewinner auf Urlaub sein könnte, und sich deswegen Zeit lässt.“ Im Urlaub könne man leicht vergessen, die Zahlen zu überprüfen, so der Sprecher – womit es durchaus möglich wäre, dass der Steirer bis heute nicht ahnt, welcher Betrag auf ihn wartet.

Ungewöhnlich ist die Zurückhaltung allemal. Üblicherweise melden sich Sechser-Gewinner laut Engelhart innerhalb von sechs bis acht Tagen nach der Ziehung. „Es ist aber auch schon vorgekommen, dass sich Gewinner länger Zeit gelassen haben“, so der Lotterien-Sprecher. Manche täten dies sogar bewusst – zumal der Gewinn ohnehin erst nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist ausbezahlt wird.

Inhalt 2:

Drei Jahre Zeit

Unter Zeitdruck steht der unbekannte Steirer jedenfalls nicht. Für die Abholung des Gewinns bleiben ihm insgesamt drei Jahre. Sollte sich innerhalb dieser Frist tatsächlich niemand melden, fließen die zwölf Millionen Euro in einen Topf für nicht abgeholte Gewinne – aus dem unter anderem zusätzliche Ausschüttungen bei Bonusziehungen finanziert werden.

Mit seinem Treffer hat der Steirer gleich zwei Einträge in die österreichische Lotto-Geschichte gesetzt: Er knackte den ersten Achtfach-Jackpot überhaupt und erzielte einen der höchsten je in Österreich ausgespielten Gewinne. Übertroffen wurde dieser Betrag bislang nur ein einziges Mal – im Jahr 2018, als ein Spieler aus Niederösterreich mit einem Sechser rund 14,9 Millionen Euro gewann.

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