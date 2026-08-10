Hitze-Krise im Krankenhaus: 93-Jährige schwitzt bei 39 Grad

Stark die anhaltende Hitzewelle die Wiener Krankenhäuser belastet, war bereits Thema eines Berichts im KURIER.

Nun wandte sich eine Wienerin an die Redaktion und schilderte, dass ihre 93-jährige Mutter in der Klinik Ottakring in einem Zimmer untergebracht gewesen sei, in dem Temperaturen von bis zu 39 Grad gemessen worden seien. „Meine Mutter musste ins Spital, da sie aufgrund eines Infekts nicht schlucken konnte“, erzählt Claudia Heinisch. Die Seniorin wurde in die Klinik Ottakring eingeliefert, dort von „sehr verständigen Ärzten“ betreut und im Pavillon 29 untergebracht.