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Hitzekrise

Fast 12.000 Hitzetote: Ärzte schlagen Alarm

Fast 12.000 Hitzetote: Ärzte schlagen Alarm
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

Tausende Tote, eine untätige Regierung – Deutschlands Hausärzte erheben nach der tödlichsten Hitzewelle seit Jahren schwere Vorwürfe.

Nahezu 12.000 Todesfälle werden in Deutschland in diesem Jahr bereits auf die extremen Temperaturen der Hitzewelle zurückgeführt. Besonders gravierend war eine einzige Juniwoche, in der mehr als 9.000 Menschen infolge der Hitze starben.

Wie deutlich die Auswirkungen in Ballungsräumen spürbar sind, zeigt das Beispiel Köln: Während der extremen Hitzetage Ende Juni lag die Sterblichkeit dort viermal höher als an gewöhnlichen Tagen.

Das Statistische Bundesamt beziffert die Übersterblichkeit allein für den Zeitraum der Hitzewelle Ende Juni auf rund 6.800 Fälle. Das Robert-Koch-Institut hatte Anfang Juli die Zahl der hitzebedingten Todesfälle für das Jahr 2026 bereits auf mehr als 5.000 geschätzt. Nach RKI-Schätzungen lag die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zur Kalenderwoche 26 (22. bis 28. Juni) bei rund 5.120, darunter 4.310 allein in dieser einen Woche.

Ärzte fordern Maßnahmen

Angesichts dieser Zahlen richten Hausärzte in Deutschland scharfe Kritik an die Bundesregierung. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband wirft der Bundesregierung vor, beim Hitzeschutz untätig geblieben zu sein und damit versagt zu haben. Die Mediziner verlangen konkrete politische Schritte sowie zusätzliche finanzielle Mittel, um die Bevölkerung wirksamer vor den lebensbedrohlichen Folgen extremer Hitze zu schützen.

Neben dem Ausbau von Aufklärungsmaßnahmen und Frühwarnsystemen sehen die Ärzte vor allem den Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen – darunter ältere Menschen und chronisch Kranke – als vordringliche Aufgabe, in die gezielt investiert werden müsse.

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